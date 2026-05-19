РФ ударила ракетой по центру Прилук: есть погибшие и десятки раненых

В городе пострадал торговый центр "Эпицентр".

Удар по Прилукам / фото: Национальная полиция Украины, facebook.com/epicentrkua

Что известно:

РФ нанесла удар баллистической ракетой по центру Прилук

Погибли два человека, еще 21 человек получил ранения

Среди пострадавших — 14-летний ребенок

РФ нанесла ракетный удар по центру города Прилуки Черниговской области. В результате атаки погибли два человека, еще 21 получил ранения. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и ГСЧС.

"Около 10 утра россияне нанесли удар баллистической ракетой по центру Прилук. Под ударом — одно из предприятий", - рассказал Чаус.

Он добавил, что рядом с местом прилета повреждены торговый центр, супермаркет и пожарная техника. Спасатели отметили, что в складском помещении торгового центра возник пожар, который оперативно ликвидировали.

"К сожалению, уже сейчас известно о двух погибших. По меньшей мере 17 раненых. Среди них 14-летний ребенок. Медики оказывают всем необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

Заявление компании "Эпицентр"

В компании"Эпицентр" подтвердили, что взрывная волна почти полностью уничтожила заднюю стену здания. После удара также возник пожар.

"Ранения получили двое наших сотрудников. К счастью, угрозы их жизни нет. Мы постоянно на связи с пострадавшими и оказываем всю необходимую помощь... Россия снова бьет не по военным объектам, а по мирным людям. По местам, куда они приходят работать, покупать товары для дома и жизни. Мы благодарны спасателям, медикам и всем службам, которые работают на месте атаки", — говорится в сообщении "Эпицентра".

Балистические ракеты / Инфографика: Главред

Новая тактика российских ударов - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия продолжает массированные воздушные атаки по Украине и меняет тактику ударов. После самого масштабного обстрела 14 мая стало очевидно, что враг готовится к еще более интенсивным атакам с использованием большого количества дронов и ракет.

Как заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Нацгвардии Игорь Яременко в эфире Киев24, РФ наращивает ресурсы для увеличения количества БПЛА и готовит новые волны ударов по гражданской инфраструктуре. В то же время украинские военные уже отрабатывают сценарии противодействия атакам с применением до 2 тысяч дронов в сутки.

По данным Business Insider, Кремль перешел к тактике многочасовых волн ракетно-дроновых обстрелов на истощение.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 19 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. Большинство воздушных целей уничтожили силы ПВО.

Также в ночь на 19 мая российская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Под ударами оказались Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попаданий возникли пожары, повреждено более 25 частных домов и одно многоэтажное здание.

Кроме того, в ночь на 18 мая войска РФ атаковали дронами Одессу. В городе были повреждены жилые дома, лицей и детский сад. Пострадали 11-летний мальчик и мужчина.

О личности: Вячеслав Чаус Вячеслав Анатольевич Чаус (24 августа 1977, Чернигов, Украинская ССР, СССР) — украинский общественно-политический деятель. Глава Черниговской ОГА с 4 августа 2021 года.

