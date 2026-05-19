Апокалипсис на побережье: миллионы жителей городов на грани катастрофы

Алексей Тесля
19 мая 2026, 02:23
Рост сезонных колебаний уровня моря происходит быстрее, чем предсказывали среднегодовые прогнозы.
Каким регионам угрожает потоп / Коллаж: Главред, скриншот

  • Даже в пределах одного года уровень океана постоянно колеблется
  • Разница между сезонными максимумами и минимумами воды увеличивается

Прибрежные зоны по всему миру сталкиваются с нарастающей угрозой из-за изменения уровня моря, и эта проблема долго оставалась недооценённой климатологами.

Даже в пределах одного года уровень океана постоянно колеблется — сезонные колебания определяются температурой, ветром и океаническими течениями, пишет Earth.com.

Сейчас же эти ритмы нарушаются, а разница между сезонными максимумами и минимумами воды увеличивается, что ставит под угрозу прибрежные города и экосистемы.

Климатолог Тим Германс из Утрехтского университета вместе с коллегами из Антверпена и голландских морских институтов показал, что рост сезонных колебаний уровня моря происходит быстрее, чем предсказывали среднегодовые прогнозы. Математические модели показали: даже небольшое усиление сезонных перепадов может увеличить частоту и продолжительность затоплений прибрежных территорий — мелководья, которые сегодня затопляются на несколько часов, вскоре могут быть под водой дни или даже недели.

Это особенно опасно для живых организмов, привыкших к определённому ритму влажного и сухого циклов: моллюски, ракообразные и прибрежные растения могут не выдержать новых условий. Городские планировщики, ориентирующиеся на старые среднегодовые данные, недооценивают реальные риски. Новые исследования дают учёным и властям критически важную информацию для защиты прибрежных экосистем и планирования адаптационных мер уже сегодня.

Об источнике: Earth.com

Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.

РФ массированно обстреливает крупные города: Жданов назвал новую цель врага

У Зеленского раскрыли планы Кремля на летнее наступление – какие города под угрозой

