Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха встречается чаще всего

О чем вы узнаете:
- Почему горох долго не всходит
- Как правильно подготовить почву и семена
Горох считается одним из самых простых и выносливых овощей для весеннего посева. Однако многие дачники сталкиваются с тем, что семена неделями не прорастают, а всходы появляются слабыми и бледными. Чаще всего причина не в плохом качестве семян, а в ошибках при посадке. Чтобы не остаться без сладких стручков в этом году, стоит соблюдать несколько простых, но важных правил.
Ошибка со сроками может уничтожить весь посев
Как сообщает издание mindmegette.hu, хотя горох и любит прохладу, сеять его в грязь сразу после таяния снега — плохая идея. Для прорастания почва должна прогреться до 5–10 градусов. В холодной земле семена просто сгниют. Хорошим ориентиром являются ваши руки: если во время работы с землей руки не мерзнут, а почва рыхлая и не липнет к лопате, то можно сажать.
Из-за слишком глубокой посадки ростки не пробьются
Пытаясь защитить семена, огородники часто закапывают их на 5–6 см. Из-за этого росткам не хватает сил пробиться к солнцу. Идеальная глубина посева — 2–3 см (максимум 4 см на легких песчаных почвах). Если земля тяжелая и глинистая, 2 см будет достаточно.
Избыток удобрений лишит вас стручков
Горох любит рыхлую землю, которая хорошо пропускает воздух и воду. Тяжелую почву перед посевом нужно разрыхлить с добавлением песка или компоста.
Кроме того, горох сам обеспечивает себя азотом благодаря особым бактериям на корнях. Если весной внести на грядку свежий навоз, растение начнет активно наращивать ботву и листья, а вот самих стручков вы так и не дождетесь.
Без замачивания семена могут не взойти
Если семена очень сухие или старые, им трудно проклюнуться в земле. Замочите горох в теплой воде на 12–24 часа (но не дольше суток, чтобы он не задохнулся). Когда семена набухнут, немного подсушите их при комнатной температуре и сразу высаживайте.
Птицы могут уничтожить грядку за один день
Свежие посевы и первые молодые ростки — любимое лакомство для голубей и ворон. Они могут за день перерыть всю грядку. Сразу после посадки накройте ряды специальной сеткой, пленкой или ветками. Также помогут самодельные отпугиватели: старые CD-диски или блестящие ленты, шумящие на ветру.
Неправильные соседи подавляют рост гороха
Горох чувствительно реагирует на то, что растет рядом.
- Хорошие соседи: редис, салат, морковь, капуста, огурцы.
- Плохие соседи: лук, чеснок и картофель. Они подавляют рост гороха и привлекают к нему вредителей.
Без опоры урожай начнет гнить
Горох — это вьющееся растение. Если вовремя не установить колья или сетку, стебли упадут на землю. Это приведет к гниению, болезням и потере урожая. Устанавливайте опоры сразу во время посева, ведь усики начинают искать, за что зацепиться, с первых дней. Небольшая опора не помешает даже низкорослым сортам.
Ранее Главред рассказывал о том, что фитофтора на помидорах и грибковые болезни быстро распространяются из-за дождей и похолодания — как спасти рассаду и плоды.
Вас может заинтересовать:
- Дешево и навсегда: как избавиться от майского жука и его личинок
- Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае
- Спасаем будущий урожай: как правильно подкормить сад, пострадавший от холода
Об источнике: mindmegette.hu
mindmegette.hu — ведущий венгерский кулинарный портал с огромной базой рецептов, от традиционной национальной классики до мировых гастрономических трендов. Сайт функционирует как активное сообщество, где пользователи делятся собственными кулинарными идеями, фотографиями и опытом. Помимо пошаговых инструкций по приготовлению блюд, ресурс предлагает полезные кухонные лайфхаки, советы по здоровому питанию, праздничные подборки и видеоуроки для кулинаров любого уровня.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред