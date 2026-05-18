Урожай сгниет в земле: какая ошибка при посадке гороха встречается чаще всего

Горох не прорастает из-за холодной почвы, избытка удобрений и слишком глубокой посадки. Эти ошибки могут лишить грядку сладких и крупных стручков.

Как правильно сеять горох

Почему горох долго не всходит

Как правильно подготовить почву и семена

Горох считается одним из самых простых и выносливых овощей для весеннего посева. Однако многие дачники сталкиваются с тем, что семена неделями не прорастают, а всходы появляются слабыми и бледными. Чаще всего причина не в плохом качестве семян, а в ошибках при посадке. Чтобы не остаться без сладких стручков в этом году, стоит соблюдать несколько простых, но важных правил.

Ошибка со сроками может уничтожить весь посев

Как сообщает издание mindmegette.hu, хотя горох и любит прохладу, сеять его в грязь сразу после таяния снега — плохая идея. Для прорастания почва должна прогреться до 5–10 градусов. В холодной земле семена просто сгниют. Хорошим ориентиром являются ваши руки: если во время работы с землей руки не мерзнут, а почва рыхлая и не липнет к лопате, то можно сажать.

Из-за слишком глубокой посадки ростки не пробьются

Пытаясь защитить семена, огородники часто закапывают их на 5–6 см. Из-за этого росткам не хватает сил пробиться к солнцу. Идеальная глубина посева — 2–3 см (максимум 4 см на легких песчаных почвах). Если земля тяжелая и глинистая, 2 см будет достаточно.

Избыток удобрений лишит вас стручков

Горох любит рыхлую землю, которая хорошо пропускает воздух и воду. Тяжелую почву перед посевом нужно разрыхлить с добавлением песка или компоста.

Кроме того, горох сам обеспечивает себя азотом благодаря особым бактериям на корнях. Если весной внести на грядку свежий навоз, растение начнет активно наращивать ботву и листья, а вот самих стручков вы так и не дождетесь.

Без замачивания семена могут не взойти

Если семена очень сухие или старые, им трудно проклюнуться в земле. Замочите горох в теплой воде на 12–24 часа (но не дольше суток, чтобы он не задохнулся). Когда семена набухнут, немного подсушите их при комнатной температуре и сразу высаживайте.

Птицы могут уничтожить грядку за один день

Свежие посевы и первые молодые ростки — любимое лакомство для голубей и ворон. Они могут за день перерыть всю грядку. Сразу после посадки накройте ряды специальной сеткой, пленкой или ветками. Также помогут самодельные отпугиватели: старые CD-диски или блестящие ленты, шумящие на ветру.

Неправильные соседи подавляют рост гороха

Горох чувствительно реагирует на то, что растет рядом.

Хорошие соседи: редис, салат, морковь, капуста, огурцы.

Плохие соседи: лук, чеснок и картофель. Они подавляют рост гороха и привлекают к нему вредителей.

Без опоры урожай начнет гнить

Горох — это вьющееся растение. Если вовремя не установить колья или сетку, стебли упадут на землю. Это приведет к гниению, болезням и потере урожая. Устанавливайте опоры сразу во время посева, ведь усики начинают искать, за что зацепиться, с первых дней. Небольшая опора не помешает даже низкорослым сортам.

