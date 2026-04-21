Эффект закаливания: как собрать урожай капусты раньше, несмотря на холод

Марина Иваненко
21 апреля 2026, 16:14
Можно ли высаживать капусту в начале апреля? Как закалить рассаду, защитить её от морозов и ветра и получить ранний урожай без потерь.
Рассада ранней капусты
Рассада ранней капусты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Стоит ли высаживать раннюю капусту во время холодов
  • Как правильно закалить рассаду перед высадкой
  • Какие удобрения лучше всего подходят для капусты

Из-за весенних заморозков и мокрого снега огородники очень часто переносят высадку овощей на более поздний срок. Однако опытные дачники знают: ранняя капуста — культура закаленная. Если правильно подготовить рассаду и использовать защитное укрытие, получить урожай можно значительно раньше — подробнее расскажет Главред.

Когда высаживать раннюю капусту

Автор YouTube-канала "В гостях у Тани" поделилась результатами своего эксперимента. Рассаду она высадила в открытый грунт еще 1 апреля.

До этого растения прошли закалку: в конце марта кассеты с рассадой хозяйка перенесла из дома в неотапливаемую теплицу.

Главной защитой на огороде стало обычное агроволокно. Несмотря на то, что апрель был щедр на непогоду, капуста успешно перенесла все испытания.

Капуста неплохая, она выдержала все на свете, что можно было выдержать, — отмечает автор видео.

Что на самом деле вредит капусте

Во время осмотра грядок выяснилось, что самым большим врагом для молодых растений стал не столько мороз, сколько сильный ветер.

Агроволокно не спасет: проблема, о которой мало кто думает

Ветры были такой силы, что агроволокно не удерживали даже кирпичи и тяжелые палки. Были случаи, когда к утру растения оставались полностью открытыми.

Почему часть капусты растет хуже

Растения, находившиеся на краю, где сильнее дул холодный ветер, выглядят "крошечными". Зато капуста в центре грядки уже заметно окрепла и подросла.

За первые три недели после высадки хозяйка ни разу не поливала и не подкармливала капусту, чтобы не стимулировать лишний рост в период сильных холодов.

Видео о том, когда лучше высаживать раннюю капусту, можно посмотреть здесь:

Чем подкормить капусту после потепления: два проверенных средства

Для активного развития капусты после потепления авторка рекомендует использовать проверенные средства:

  • Кальциевая селитра — считается идеальным удобрением для этой культуры, помогает формировать крепкую розетку листьев.
  • Древесная зола — простое и доступное средство для защиты от вредителей и подкормки.

У кого есть рассада ранней капусты — сажайте смело, не бойтесь. Она выдерживает любой холод и даже приморозки, — советует блогерша.

Два урожая с одной грядки: хитрость опытных огородников

Также в видео предложена интересная идея для экономии места. Капусту высаживают с расчетом на то, что уже в мае ее можно будет срезать, а на это же место — в междурядье — высадить рассаду огурцов. Таким образом, одна грядка даст два урожая за сезон.

Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани"

"В гостях у Тани" — украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

Эффект закаливания: как собрать урожай капусты раньше, несмотря на холод

