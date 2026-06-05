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Говорить "заусеница" неправильно — как правильно называется кожица у ногтя

Руслана Заклинская
5 июня 2026, 15:22
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Тренер по устной речи рассказала о правильных украинских эквивалентах слов "заусеница" и "подушечка пальца".
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Как сказать по-украински "заусеница" / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Как правильно сказать на украинском "заусеница"
  • Является ли слово "задирка" нормативным
  • Как на украинском правильно называть "подушечку пальца"

Многие украинцы хотя бы раз задумывались, как правильно назвать на украинском языке небольшой клочок кожи возле ногтя, который часто сдирается и доставляет дискомфорт. Нередко можно услышать русское слово "заусеница", однако в украинском языке есть свои собственные эквиваленты, причем не один. Об этом рассказала актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

Главред узнал, как правильно называть на украинском языке "заусеницу" и "подушечку пальца".

видео дня

Как на украинском языке называется "заусеница"

Самым распространенным и вполне правильным украинским вариантом является слово "задирка". Именно так многие украинцы называют небольшой кусочек кожи возле ногтя, который отслаивается или надрывается.

По словам лингвиста, она сама всю жизнь использовала именно это слово, и оно соответствует нормам украинского языка.

Какие еще украинские слова существуют

Оказывается, наши предки использовали и другие интересные названия для этого явления. Среди них:

  • зАдірка;
  • задІрка;
  • занІтиця.

Эти слова можно найти в украинских словарях и диалектных источниках. Хотя сегодня они употребляются реже, они являются частью языкового наследия украинцев.

Смотрите видео о том, как сказать на украинском "заусеница":

Как сказать по-украински "подушечка пальца"

Еще один распространенный вопрос касается части пальца, которую на русском языке называют "подушечка пальца". Украинский эквивалент — пучка. Именно так называют мягкую округлую часть на кончике пальца, которой человек касается предметов.

Подобные слова демонстрируют богатство украинского языка и помогают избегать ненужных заимствований. Часто украинские эквиваленты существовали веками, но постепенно вытеснялись из повседневного употребления. В то же время слова "задирка" и "пучка" остаются нормативными и могут смело использоваться в современной речи.

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О персонаже: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

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