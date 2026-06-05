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Почему Киевской Руси на самом деле не существовало — историк раскрыл неудобную правду

Юрий Берендий
5 июня 2026, 10:14
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Почему Киевской Руси на самом деле не существовало, как возник этот термин и почему Русь нельзя отождествлять с современной Россией — объяснение историка.
Почему Киевской Руси на самом деле не существовало — историк раскрыл неудобную правду
Почему Киевской Руси на самом деле не существовало — как называлось русское государство / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему Киевской Руси не существовало
  • Что такое Русь
  • Каково происхождение названия "Киевская Русь"

Понятие "Киевская Русь" настолько прочно закрепилось в учебниках и общественном сознании, что многие люди воспринимают его как официальное название государства, существовавшего в средневековье. Однако историки отмечают, что на самом деле такого названия в те времена не было. Блогер, педагог, методист по истории и соавтор учебников по истории Украины Виталий Дрибница в эфире "ГОНЧАРОВА PODCAST" на YouTube объяснил, откуда взялся термин "Киевская Русь", почему его не использовали современники той эпохи и как правильно понимать соотношение понятий Русь, Украина и Россия.

Главред выяснил, какая страна является наследницей Руси.

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Почему Киевская Русь является историческим термином

По словам историка, название "Киевская Русь" появилось значительно позже самого государства, которое им обозначают.

"Да, это называется кабинетным термином. Это термин, предложенный в начале XIX века, что давайте этот период истории восточных славян IX–XIII веков назовем Киевской Русью, потому что, понятно, Киев был центром этих земель, а Русь потому, что в источниках Русь, русские и тому подобное", — пояснил Дрибница.

Эксперт отмечает, что историки использовали это название для удобства описания определенного исторического периода. В то же время настоящее название государственного образования остается неизвестным.

"Как называлось это государство, мы не знаем, и вообще это не имеет значения для тех времен", — отметил историк.

Смотрите видео о том, как называлась Киевская Русь:

Как называли Русь в средневековье

По мнению специалиста, современные представления о государственных названиях часто ошибочно переносятся на средневековую эпоху. В источниках того времени преимущественно используется название Русь.

Именно поэтому историки и выбрали термин "Киевская Русь", чтобы отличить этот период от других исторических этапов и государственных образований, которые также связывали себя с наследием Руси.

Нужно ли было переименовывать Украину в Русь-Украину

В 2021 году в информационном пространстве звучали предложения переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы подчеркнуть историческую преемственность и лишить Россию возможности монополизировать наследие Руси.

Историк признает, что определенная логика в такой идее есть.

"Рациональное зерно в этом есть, но переименовывать страны как-то в современных условиях я не считаю нужным", — сказал Дрибница.

По его мнению, даже смена названия не заставила бы Россию пересмотреть собственные исторические нарративы.

"И даже если мы ее переименуем, россияне все равно ничего не признают", — подчеркнул эксперт.

Также он считает, что такой шаг вряд ли принес бы практическую пользу Украине.

"Поэтому наше переименование станет еще одним поводом для издевательств над украинцами. Вот украинцы выкопали Черное море, теперь еще и государство переименовали. Это ничего не даст", — добавил историк.

Русь и Россия: почему эти понятия нельзя отождествлять

Одной из самых распространенных дискуссий остается вопрос исторической связи между Русью и современной Россией.

По словам Дрибницы, российская историческая традиция часто рассматривает развитие государственности как непрерывный процесс от Руси до современной России.

"Да, у них (россиян, - ред.) такое биологическое представление об истории. Вот появилось такое слово Русь, вот оно непрерывно существует до сегодняшнего дня. Такого в истории не бывает", - пояснил специалист.

Историк подчеркивает, что исторические названия народов, территорий и государств постоянно меняются, а потому механически переносить название из IX века на современное государство некорректно.

Русь и Украина: какова связь между ними

По мнению эксперта, именно Украина является прямым носителем исторической традиции Руси, однако это не означает, что современное государство должно сохранять древнее название.

"Русь — это старое название наших земель. В истории очень часто названия территорий, народов, государств меняются. И это нужно объяснять, что это норма смены названий и так далее", — отметил историк.

В то же время он убежден, что сторонникам российской исторической концепции сложно принять такое объяснение.

"Для россиян это объяснить невозможно. Как это так? Вот есть Русь, по-гречески это Россия, значит Русь IX века — это Россия 2023 года", — подытожил Дрибница.

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О личности: Виталий Дрибница

Виталий Александрович Дрибница (род. 28 июня 1965 г., Кривой Рог, УССР) — украинский видеоблогер из Белой Церкви, педагог, методист по истории, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ. Автор популярного YouTube-канала по истории "Vox Veritatis" и канала "Fox Veritatis"[4]. Член Национального союза журналистов Украины (с 31 мая 2025 года). Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2025), сообщает Википедия.

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