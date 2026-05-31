Историк раскрыл самый большой миф о Киеве, придуманный в СССР — о чем речь

Юрий Берендий
31 мая 2026, 04:33
Историк объяснил, почему официальный возраст Киева вызывает споры среди исследователей, и рассказал, откуда взялся миф о 1500-летней истории столицы Украины.
История Киева — историк развенчал самый распространенный миф о Киеве времен СССР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Сколько лет Киеву
  • Когда был основан Киев
  • Почему Киеву не 1500 лет

Вокруг истории Киева десятилетиями ведутся дискуссии о реальном возрасте украинской столицы. Официальная дата основания города давно стала частью исторического нарратива, однако некоторые исследователи считают ее условной. Историк и популяризатор науки Виталий Дрибница в интервью проекту "История в параграфах" объяснил, почему утверждение о 1500-летней истории Киева является спорным и как появилась эта дата.

Главред выяснил, сколько лет Киеву.

Сколько лет Киеву на самом деле

По словам историка, все зависит от того, что именно считать Киевом. На территории современной столицы люди жили еще с доисторических времен, однако это не означает существование города в современном понимании.

"Там (существовали, — ред.) поселения со времен каменного века на месте Киева. Если мы говорим о городе, а город должен быть укреплен, то это со времен где-то полулегендарного Олега. Это вторая половина где-то 10-го века или начало 10-го века", — отметил Дрибница.

Таким образом, эксперт подчеркивает необходимость различать древние поселения на территории Киева и появление самого города как укрепленного политического центра.

Почему Киеву приписали 1500 лет

По мнению историка, дата 1500-летия Киева имеет советское происхождение и была определена не только на основе исторических исследований.

"А дату 1500 лет придумали Петр Толочка с Петром Тронько по команде из ЦК КПУ, потому что нужно было перекрыть празднование 50-летия голодомора украинской диаспорой в США и в Канаде", — заявил эксперт.

По его словам, эта дата является скорее политическим решением, чем бесспорно установленным историческим фактом.

Первое упоминание о Киеве: почему оно не определяет возраст города

Историк также обратил внимание на проблему использования первых письменных упоминаний для определения возраста населенных пунктов.

"Это все на самом деле условности. Есть знаменитый документ, с которого ведется Киев, но там нет даты. И все примерно его куда-то (пытаются приписать, - ред.). В этом документе впервые упоминается Киев. Там письмо с рекомендациями одному нашему киевскому еврею, чтобы ему дали деньги другие евреи", - пояснил специалист.

Он отметил, что документ лишь подтверждает существование Киева на определенный момент времени, но не позволяет точно установить дату возникновения города.

"Кажется, в Египет он ехал. Связь, да? То есть в Египте тогда уже знали, что есть Киев", — добавил историк.

Почему отсутствие письменных источников не означает, что города не существовало

Дрибница подчеркнул, что отсутствие ранних письменных упоминаний не может быть доказательством того, что населенный пункт не существовал.

"А есть города, о которых нет письменных упоминаний, потому что их в природе не существовало. Первое письменное упоминание о Трое появилось после того, как она уже была разрушена", — отметил эксперт.

Для иллюстрации своей позиции он привел пример легендарной Трои.

"Ну, не было письменности. Первое письменное упоминание о Трое относится к периоду, когда ее уже не существовало. Вот теперь выводите мне", — сказал историк.

По его мнению, если бы исследователи руководствовались только датами письменных упоминаний, многие важные археологические открытия никогда бы не были сделаны.

"И тут должен был Шлиман, который раскапывал Трою, сказать, что это не может быть Троя, потому что Троя появилась через несколько сотен лет после того, как она была уничтожена. А значит, все, мы ничего не ищем", — подытожил Дрибница.

Об источнике: "История в параграфах"

"История в параграфах" — это украинский просветительский YouTube-проект, ведущей которого является известная журналистка Юлия Галушка. Контент канала сосредоточен на детальном разборе ключевых событий прошлого, которые непосредственно влияют на современную жизнь и политическую ситуацию в Украине. Авторская подача материала основана на привлечении профессиональных историков и политологов, которые помогают зрителям деконструировать советские мифы и идеологические манипуляции. Видео выходят в формате структурированных видеоблогов, где каждый исторический эпизод рассматривается как отдельный "параграф" с привлечением архивных документов и статистических данных. Особое внимание проект уделяет темам восстановления независимости, анализу имперских амбиций России и социально-экономическим реалиям советской жизни. Благодаря профессиональному подходу канал стал важной платформой для деколонизации украинской истории и формирования критического мышления у миллионов пользователей.

