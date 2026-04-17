Читать на украинском
Раскрыт главный секрет Киева: что скрывали в СССР и как появился миф о 1500 годах

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 19:35
Историки объясняют, что представление о 1500-летней истории Киева — это советский миф, тогда как реальное становление города произошло значительно позже.
Сколько лет Киеву — раскрыт главный секрет основания Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Когда основан Киев
  • Сколько лет Киеву на самом деле
  • Каково происхождение Киева

Миф о "1500 лет Киеву" до сих пор активно распространяется, однако историки и исследователи уже давно опровергли эту версию. На самом деле дата возникновения столицы Украины значительно позднее, а сама легенда имеет четкое политическое происхождение.

Главред выяснил, сколько лет Киеву.

Когда на самом деле возник Киев

Ученый Музея истории Киева Наталья Пинчук объясняет, что реальная история города существенно отличается от популярного представления:

"Наша столица сформировалась в последней четверти IX века. А Париж был заложен еще до нашей эры, Лондон — в первом веке нашей эры", — отметила она в интервью РБК-Украина.

То есть Киев как город сформировался значительно позже, чем это принято считать, и не может соперничать по возрасту с древнейшими европейскими столицами.

Откуда взялась версия о 1500 годах

Популярная дата имеет советское происхождение и не основана на полноценных исторических доказательствах.

"Это советский миф", — подчеркнула Наталья Пинчук.

По ее словам, основой для создания этой теории стали археологические находки на Старокиевской горе, где было обнаружено древнее поселение V века. Однако это не было городом в современном понимании — лишь раннее поселение людей.

"Там действительно нашли керамику и другие ремесленные изделия, есть упоминания об этом поселении в иностранных хрониках, но как город его рассматривать нельзя", — пояснила исследовательница.

Несмотря на это, в СССР решили закрепить выгодную версию на государственном уровне.

"Авторитетный академик Петр Толочко стал автором "государственного заказа", чтобы выгодная теория превратилась в официальную версию", — добавила она.

Политическое решение вместо истории

Решение о "1500-летии Киева" было принято не только в рамках СССР, но и получило международное оформление, хотя носило политический характер.

"Решение о 1500-летии Киева приняли на уровне ЮНЕСКО, но оно было политическим", — подчеркнула Наталья Пинчук.

Вместе с тем, празднование юбилея дало толчок развитию столицы — были выделены значительные средства, проведены реконструкции и открыты новые объекты культуры. Именно поэтому этот миф закрепился в общественном сознании.

Что говорят гиды: поселение — не город

Гид Татьяна Литвин подтверждает, что версия о 1500-летии Киева не соответствует действительности.

"Ну, это правда, что эту дату назвали в советское время. И это не соответствует действительности. Киеву не 1500 лет", — пояснила она.

В то же время она отмечает, что люди жили на территории современного Киева значительно раньше — еще десятки тысяч лет назад. Это подтверждают археологические раскопки, в частности Кирилловская стоянка.

Однако ключевое — разница между поселением и городом.

"Но если мы говорим о городе, городе Киеве, то о городе Киеве мы можем говорить только с 10 века", — подчеркнула гид.

Она также обращает внимание на отсутствие упоминаний о Киеве в ранних международных источниках, что еще раз подтверждает более позднее формирование города.

Несмотря на сомнительную историческую основу, миф о 1500-летии Киева до сих пор популярен. Причина — масштабное празднование в советский период, во время которого город получил значительные инвестиции и было обновлено много архитектурных памятников.

Именно тогда появились или были реконструированы знаковые объекты, которые сегодня формируют образ столицы. Несмотря на историческую неточность, установление даты 1500-летия дало толчок развитию Киева.

"Тогда, когда придумали эту дату, 1500-летие, создали праздник и выделили Киеву много денег. Тогда нам возвели павильон над Золотыми воротами, построили этот памятник основателям Киева — Кию, Щеку, Хориву и их сестре Либиди. Многое отреставрировали", — отметила Тетяна Литвин.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

