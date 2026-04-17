Раскрыт главный секрет Киева: что скрывали в СССР и как появился миф о 1500 годах

Историки объясняют, что представление о 1500-летней истории Киева — это советский миф, тогда как реальное становление города произошло значительно позже.

Сколько лет Киеву — раскрыт главный секрет основания Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Миф о "1500 лет Киеву" до сих пор активно распространяется, однако историки и исследователи уже давно опровергли эту версию. На самом деле дата возникновения столицы Украины значительно позднее, а сама легенда имеет четкое политическое происхождение.

Когда на самом деле возник Киев

Ученый Музея истории Киева Наталья Пинчук объясняет, что реальная история города существенно отличается от популярного представления:

"Наша столица сформировалась в последней четверти IX века. А Париж был заложен еще до нашей эры, Лондон — в первом веке нашей эры", — отметила она в интервью РБК-Украина.

То есть Киев как город сформировался значительно позже, чем это принято считать, и не может соперничать по возрасту с древнейшими европейскими столицами.

Откуда взялась версия о 1500 годах

Популярная дата имеет советское происхождение и не основана на полноценных исторических доказательствах.

"Это советский миф", — подчеркнула Наталья Пинчук.

По ее словам, основой для создания этой теории стали археологические находки на Старокиевской горе, где было обнаружено древнее поселение V века. Однако это не было городом в современном понимании — лишь раннее поселение людей.

"Там действительно нашли керамику и другие ремесленные изделия, есть упоминания об этом поселении в иностранных хрониках, но как город его рассматривать нельзя", — пояснила исследовательница.

Несмотря на это, в СССР решили закрепить выгодную версию на государственном уровне.

"Авторитетный академик Петр Толочко стал автором "государственного заказа", чтобы выгодная теория превратилась в официальную версию", — добавила она.

Политическое решение вместо истории

Решение о "1500-летии Киева" было принято не только в рамках СССР, но и получило международное оформление, хотя носило политический характер.

"Решение о 1500-летии Киева приняли на уровне ЮНЕСКО, но оно было политическим", — подчеркнула Наталья Пинчук.

Вместе с тем, празднование юбилея дало толчок развитию столицы — были выделены значительные средства, проведены реконструкции и открыты новые объекты культуры. Именно поэтому этот миф закрепился в общественном сознании.

Что говорят гиды: поселение — не город

Гид Татьяна Литвин подтверждает, что версия о 1500-летии Киева не соответствует действительности.

"Ну, это правда, что эту дату назвали в советское время. И это не соответствует действительности. Киеву не 1500 лет", — пояснила она.

В то же время она отмечает, что люди жили на территории современного Киева значительно раньше — еще десятки тысяч лет назад. Это подтверждают археологические раскопки, в частности Кирилловская стоянка.

Однако ключевое — разница между поселением и городом.

"Но если мы говорим о городе, городе Киеве, то о городе Киеве мы можем говорить только с 10 века", — подчеркнула гид.

Она также обращает внимание на отсутствие упоминаний о Киеве в ранних международных источниках, что еще раз подтверждает более позднее формирование города.

Несмотря на сомнительную историческую основу, миф о 1500-летии Киева до сих пор популярен. Причина — масштабное празднование в советский период, во время которого город получил значительные инвестиции и было обновлено много архитектурных памятников.

Именно тогда появились или были реконструированы знаковые объекты, которые сегодня формируют образ столицы. Несмотря на историческую неточность, установление даты 1500-летия дало толчок развитию Киева.

"Тогда, когда придумали эту дату, 1500-летие, создали праздник и выделили Киеву много денег. Тогда нам возвели павильон над Золотыми воротами, построили этот памятник основателям Киева — Кию, Щеку, Хориву и их сестре Либиди. Многое отреставрировали", — отметила Тетяна Литвин.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

