Сокровища под ногами: найден тайный туннель Богдана Хмельницкого, что там было

Юрий Берендий
17 апреля 2026, 13:49
В Суботове обнаружили тайный подземный туннель, который, возможно, связан с личностью Хмельницкого и скрывает одну из величайших загадок Украины.
История Украины — найден тайный туннель Хмельницкого, что там было / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

  • Где похоронен Богдан Хмельницкий
  • Что известно о сокровищах Хмельницкого

В самом сердце исторической Украины сделано открытие, которое может перевернуть представления о наследии гетмана Богдана Хмельницкого. В Суботове, рядом с известной церковью, изображенной на пятигривневой купюре, обнаружили тайный подземный туннель. Об этом говорится в видеопроекте "Сокровища нации".

Главред выяснил, где похоронен Хмельницкий.

Тайна под землей: что нашли исследователи

В видео речь идет не просто о подземном ходе — он расположен на территории бывшего имения гетмана.

"В Суботове, возле церкви, изображенной на пяти гривнах, найден тайный подземный туннель", — отмечают исследователи

Это открытие сразу возродило старые легенды, которые веками передавались из поколения в поколение. В частности, речь идет о подземелье, где гетман прятал свои сокровища.

Смотрите видео о том, как выглядит туннель Хмельницкого в Суботове:

Могут ли там быть сокровища и даже тело гетмана

Находка может иметь гораздо более глубокое значение, чем просто археологический интерес. Существует версия, что именно в этих подземельях могли спрятать самое ценное.

"В подземельях может быть и тело гетмана. Ведь оно исчезло из церкви, в которой был похоронен Хмельницкий", — добавляют историки.

По одной из версий, казаки могли намеренно спрятать останки гетмана "в тайном месте, чтобы уберечь его от надругательства врагов".

Почему туннель до сих пор не открыли

Несмотря на сенсационность открытия, исследовать подземелье пока невозможно.

"Пока проверить содержимое туннеля не удается — он засыпан. Сейчас в Суботове продолжаются полномасштабные исследования. Их результат может стать сенсацией", — резюмируется в видео.

Как именно нашли подземелье

Исследователи использовали современные технологии, чтобы заглянуть под землю без раскопок. В частности, применили метод высокочастотного электромагнитного зондирования.

Кандидат геологических наук Ксения Бондарь сообщила, что с помощью георадара удалось исследовать пространство под полом Ильинской церкви на глубине более четырех метров.

Полученные данные показали четкую аномалию в центральной части храма. Ее размеры могут свидетельствовать о возможном захоронении, что совпадает с описаниями в древних документах. Дополнительным подтверждением является церковная метрика 1885 года, где упоминается склеп возле средней колонны.

Почему это открытие может изменить историю

Автор и продюсер фильма Аким Галимов подчеркивает, что исследование ведется в новом направлении.

"Не буду раскрывать всех деталей, вы узнаете их из фильма. Дело в том, что до нас туннель исследовали множество раз, но искали не в том месте. Мы пошли другим путем. После наших съемок там инициировано полноценное научное исследование", — рассказал он.

Если удастся подтвердить, что именно здесь находится захоронение гетмана, это станет событием национального масштаба. Такое открытие может превратить Суботов в место исторической памяти и паломничества.

Об источнике: "Сокровища нации"

"Сокровища нации" — это украинский документально-исторический медиапроект, созданный для освещения ключевых событий, личностей и культурного наследия Украины. В частности, под таким названием вышел документальный фильм в рамках цикла "Украина. Возвращение своей истории", премьера которого состоялась на телеканале 1+1 в 2019 году.

Проект носит просветительский характер и направлен на популяризацию украинской истории, национальной идентичности и переосмысление исторических событий, которые формировали государство. В материалах раскрываются темы борьбы за независимость, культурных достижений и значения исторического наследия для современного общества.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
