Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Что скрывается под Майданом Независимости в Киеве: знают лишь единицы

Юрий Берендий
16 апреля 2026, 07:44
В центре Киева сохранились остатки оборонительных валов княжеской эпохи, которые являются частью древней исторической структуры города, отмечает историк.
Что происходит под Майданом в Киеве — историк сделал неожиданное открытие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Что находится под Майданом в Киеве
  • Где находится вал Ярослава Мудрого в Киеве
  • Где находятся киевские валы

Майдан Независимости — место, которое знает каждый украинец. Но мало кто догадывается, что под привычным городским пространством скрываются следы тысячелетней истории. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube раскрыл малоизвестный факт: ведь прямо рядом с центром столицы сохранились остатки оборонительных укреплений времен Киевской Руси.

видео дня

Тайна всего в нескольких шагах от центра

По словам историка, вся структура центральной части Киева сохраняет древние планировочные особенности.

"Структура города построена так, что мы с вами видим старые направления улиц, которые были здесь расположены со времени постройки этого города", — пояснил Александр Алферов.

Речь идет не только об улицах, но и об укреплениях, которые когда-то защищали древний Киев.

Где именно искать остатки древнего вала в Киеве

Самое неожиданное открытие — исторический вал находится буквально в 150 метрах от Майдана.

"Буквально в 150 метрах от Майдана, и нам нужно подойти вот к тому зеленому холму", — отмечает историк.

Сегодня это место выглядит как обычная зона для прогулок, но имеет гораздо более глубокое историческое значение. То, что сегодня воспринимается как аллея или зеленая зона, на самом деле является частью древнего укрепления.

"И на самом деле это, друзья, не что иное, как остатки вала княжеской эпохи. Вал, который был защитным валом", — подчеркивает Александр Алферов.

Смотрите видео об интересных фактах из истории древнего Киева:

Более того, этот вал имеет прямую связь с периодом строительства Киева в княжеские времена.

Наследие времен Ярослава Мудрого

Историк уточняет, что эти укрепления были частью большой оборонительной системы города.

"А эта аллея, друзья, не что иное, как остатки Киевского вала Верхнего города, который строил Ярослав Мудрый в 1030-х годах", — объясняет эксперт.

Ярослав Мудрый создавал мощную систему обороны, которая охватывала значительную часть города.

Как вал охватывал Киев

По словам историка, оборонительная линия проходила через ключевые точки столицы.

"И этот вал простирался до этого места, где он продолжался до Михайловского Златоверхого монастыря и, в конечном итоге, окружал Киев", — отмечает Александр Алферов.

Михайловский Златоверхий монастырь и сегодня остается важной исторической точкой, которая была частью этой системы.

Несмотря на то, что большинство валов не сохранилось, отдельные фрагменты все еще можно увидеть.

"Эта структура сохранилась и по сей день. И это один из немногих остатков валов, которые в Киеве можно увидеть", — подчеркивает историк.

В то же время современные жители часто даже не догадываются, что прогуливаются по части древнего укрепления.

"Друзья, наш город, наши улицы удивительны. Надо только знать и искать эти места, чтобы помнить и изучать нашу историю", — подытожил Александр Алферов.

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    новости Киева История Украины Александр Алферов
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Новости Киева
    Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
    Новости Украины
    Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Синоптик
    Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
    Экономика
    Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
    Мода и красота
    Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
    Регионы
    Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
    Новости шоу бизнеса
    Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Пасха 2026
    Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять