Что скрывается под Майданом Независимости в Киеве: знают лишь единицы

В центре Киева сохранились остатки оборонительных валов княжеской эпохи, которые являются частью древней исторической структуры города, отмечает историк.

https://glavred.info/culture/chto-skryvaetsya-pod-ploshchadyu-nezavisimosti-v-kieve-ob-etom-znayut-lish-edinicy-10756847.html Ссылка скопирована

Что происходит под Майданом в Киеве — историк сделал неожиданное открытие

О чем идет речь в материале:

Что находится под Майданом в Киеве

Где находится вал Ярослава Мудрого в Киеве

Где находятся киевские валы

Майдан Независимости — место, которое знает каждый украинец. Но мало кто догадывается, что под привычным городским пространством скрываются следы тысячелетней истории. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube раскрыл малоизвестный факт: ведь прямо рядом с центром столицы сохранились остатки оборонительных укреплений времен Киевской Руси.

видео дня

Тайна всего в нескольких шагах от центра

По словам историка, вся структура центральной части Киева сохраняет древние планировочные особенности.

"Структура города построена так, что мы с вами видим старые направления улиц, которые были здесь расположены со времени постройки этого города", — пояснил Александр Алферов.

Речь идет не только об улицах, но и об укреплениях, которые когда-то защищали древний Киев.

Где именно искать остатки древнего вала в Киеве

Самое неожиданное открытие — исторический вал находится буквально в 150 метрах от Майдана.

"Буквально в 150 метрах от Майдана, и нам нужно подойти вот к тому зеленому холму", — отмечает историк.

Сегодня это место выглядит как обычная зона для прогулок, но имеет гораздо более глубокое историческое значение. То, что сегодня воспринимается как аллея или зеленая зона, на самом деле является частью древнего укрепления.

"И на самом деле это, друзья, не что иное, как остатки вала княжеской эпохи. Вал, который был защитным валом", — подчеркивает Александр Алферов.

Смотрите видео об интересных фактах из истории древнего Киева:

Более того, этот вал имеет прямую связь с периодом строительства Киева в княжеские времена.

Наследие времен Ярослава Мудрого

Историк уточняет, что эти укрепления были частью большой оборонительной системы города.

"А эта аллея, друзья, не что иное, как остатки Киевского вала Верхнего города, который строил Ярослав Мудрый в 1030-х годах", — объясняет эксперт.

Ярослав Мудрый создавал мощную систему обороны, которая охватывала значительную часть города.

Как вал охватывал Киев

По словам историка, оборонительная линия проходила через ключевые точки столицы.

"И этот вал простирался до этого места, где он продолжался до Михайловского Златоверхого монастыря и, в конечном итоге, окружал Киев", — отмечает Александр Алферов.

Михайловский Златоверхий монастырь и сегодня остается важной исторической точкой, которая была частью этой системы.

Несмотря на то, что большинство валов не сохранилось, отдельные фрагменты все еще можно увидеть.

"Эта структура сохранилась и по сей день. И это один из немногих остатков валов, которые в Киеве можно увидеть", — подчеркивает историк.

В то же время современные жители часто даже не догадываются, что прогуливаются по части древнего укрепления.

"Друзья, наш город, наши улицы удивительны. Надо только знать и искать эти места, чтобы помнить и изучать нашу историю", — подытожил Александр Алферов.

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред