Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу Кремля

Юрий Берендий
15 апреля 2026, 13:19
Древняя карта XVII века, составленная французским инженером, показывает, что историческое название "Русь" связано не с Московией, как это утверждалось позднее.
Где реально была Россия 300 лет назад: уникальная карта раскрывает аферу Кремля
Карта Боплана — где находилась Россия 300 лет назад и какой нюанс скрывает Кремль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где находилась Россия 300 лет назад
  • Где Украина на карте Боплана
  • Где была Русь

Вопрос о происхождении названия "Россия" и ее историческом расположении давно вызывает споры. Однако старинные карты могут дать неожиданные ответы. Историк и глава украинского Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объясняет, что реальная география "Руси" несколько веков назад кардинально отличалась от современных представлений.

Главред выяснил, когда впервые появилось название Россия.

Настоящая карта, которая меняет представления

По его словам, речь идет о карте французского инженера Гийома Левассера де Боплана, созданной в XVII веке. Она демонстрирует территорию Украины под названием "Украния" и содержит неожиданные обозначения.

"Это карта французского инженера Гийома Левассера де Боплана, которая на самом деле демонстрирует нам территорию Украины. И это карта, на которой написано "Карта Украния", — объясняет историк.

Историк указывает на то, что даже ориентация карты имеет значение — она перевернута с севера на юг и с запада на восток, что затрудняет восприятие для современного зрителя.

Где искать "Россию" на древней карте

Самое интересное открытие заключается в том, что на карте XVII века "Россия" совсем не там, где ее привыкли видеть сегодня.

"Ну, если она перевернута, то очевидно, что нам нужно искать в таком плане, где-то на сегодняшнем западе. Но на западе у нас с вами что? Большое Magni dukatus в Московии. Хм, так где же Россия?" — отмечает Александр Алферов.

После детального анализа карты становится понятно: название "Русия" появляется совсем в другом месте.

Не Московия: где была настоящая Русь

Историк подчеркивает, что исторический топоним "Русь" веками был связан с территорией современного Запада Украины.

"Откуда здесь, на западе сегодняшней Украины, Русия? Со столицей в Леополисе, во Львове", — объясняет он.

Более того, именно эти земли сохраняли название "Русь" непрерывно на протяжении веков.

"Единственный топоним, где непрерывно с IX века по XVIII век оставался топоним, то есть название Русь или на греческом языке Россия, или как на латыни мы видим Русия, — это была территория западных территорий нашей с вами Украины", — подчеркивает Александр Алферов.

Как изменилось историческое название Руси

По словам историка, в XVI–XVII веках эти территории были известны как Русское воеводство, а еще раньше — как Русское королевство.

Именно поэтому даже сегодня в соседних странах сохранились отсылки к этому историческому названию.

"И поэтому, когда в Польше вы покупаете руские пироги (вареники), то это не московские, а именно из Галичины", — отмечает эксперт.

Когда Московия стала Россией

Историк подчеркивает, что ситуация кардинально изменилась лишь в XVIII веке, когда Московия начала присваивать себе историческое название.

"Итак, никакой Руси или России на территории Московии не существует. И об этом знали европейцы в XVII и до XVIII века", — подчеркивает Александр Алферов.

Впоследствии, по его словам, произошло навязывание новой идентичности.

"Ну, в XVIII веке, по сути, московская армия заставила признавать их как всероссийскую империю. Тогда же произошла очередная кража нашего исторического названия Украины — Русь", — объясняет историк.

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

