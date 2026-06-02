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"Новость шокирует многих": актер из "Твин Пикс" внезапно умер в 44 года

Виталий Кирсанов
2 июня 2026, 20:55
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Овайн Риз Дейвис сыграл в третьем сезоне сериала Дэвида Линча "Твин Пикс" агента Уилсона.
Овайн Риз Дейвис умер по естественным причинам
Овайн Риз Дейвис умер по естественным причинам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/owainrdavies

Кратко:

  • Овайн Риз Дейвис умер по естественным причинам
  • Помимо "Твин Пикса", актер снимался в фильме "Алиса в Зазеркалье"

Валлийский актер Овайн Риз Дейвис, наиболее известный по сериалу "Твин Пикс: Возвращение", внезапно умер в 44 года. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на соцсети родственников артиста.

"Эта новость шокирует многих. Хотя в настоящий момент остаются без ответа некоторые вопросы об обстоятельствах смерти Овайна, насколько мы понимаем, он умер внезапно, мирно и по естественным причинам", - заявил брат актера Родри Риз Дейвис.

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Соболезнования родственникам артиста выразили, в частности, звезда сериала "Коронационная улица" Хейли Тамаддон, актриса Джоэнн Фрогатт, известная по сериалу "Аббатство Даунтон", а также другие коллеги.

Овайн Риз Дейвис сыграл в третьем сезоне сериала Дэвида Линча "Твин Пикс" агента Уилсона.

Помимо "Твин Пикса", Риз Дейвис снимался в диснеевском фильме "Алиса в Зазеркалье", британской сатирической картине ужасов "Руководство по жизни для серийного убийцы", а также участвовал в ряде отмеченных наградами театральных постановок, среди которых "Мамма Миа!" и "Волшебник страны Оз". У него также были роли в сериалах "ОА" и "Мой мертвый бывший".

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Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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