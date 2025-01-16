"В мире образовалась большая дыра": умер "отец Твин Пикса" Дэвид Линч

Линч еще при жизни стал легендой кино.

https://glavred.info/starnews/v-mire-obrazovalas-bolshaya-dyra-umer-otec-tvin-piksa-devid-linch-10631336.html Ссылка скопирована

Умер Дэвид Линч - чем болел Дэвид Линч перед смертью / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Семья сообщила про смерть Дэвида Линча

За пять месяцев до своего ухода режиссер рассказал про болезнь, которая пожирала его легкие

Сегодня в возрасте 78-лет скончался Дэвид Линч - режиссер, который коренным образом изменил мировой кинематограф, и навсегда вписал свое имя в его историю характерной темной, ироничной, иллюзорной манерой.

Про смерть кинолегенды в Facebook сообщили его родные: "С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы будем признательны за возможность побыть наедине с собой в это время. В мире образовалась большая дыра, когда он ушел. Но, как он говорил, "следите за пончиком, а не за дыркой". Сегодня прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом".

видео дня

Причина смерти Линча не уточняется, однако в августе 2024 года сам режиссер признался, что прикован к своему дому: ему диагностировали эмфизему легких в следствие многолетнего курения. Даже от коротких расстояний у него начиналась страшная отдышка, а малейшая простуда могла стать для него смертельным приговором.

Дэвид Линч - кинолегенда, чей талант подарил миру "Твин Пикс", "Синий Бархат", "Малхолланд Драйв" и пр. Всего на его счету 12 полнометражных фильмов, почти два десятка короткометражных работ, мультфильмы, сериалы и видеоклипы. Помимо кинематографа Линч страстно увлекался музыкой, живописью и фотографией.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что на фронте погиб редактор шоу "МастерШеф" Антон Вовк. Трагедия произошла во время выполнения боевого задания. У него осталась жена и две дочери.

Также в канун Нового года-2025 умер 39-й президент США Джимми Картер - ему было сто лет, и он считался старейшим из президентов. В последние годы он страдал от онкологии.

Читайте также:

Кто такой Дэвид Линч? Дэвид Линч - американский режиссер. Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, пяти премий "Сезар" и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Для его стиля творчества характерны нетривиальные, нелинейные сюжеты с элементами сюрреализма и символизма. Наиболее известные рабты: "Голова-ластик", "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя", "Малхолланд Драйв" и сериал "Твин Пикс".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред