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"В мире образовалась большая дыра": умер "отец Твин Пикса" Дэвид Линч

Анна Подгорная
16 января 2025, 21:03
177
Линч еще при жизни стал легендой кино.
умер Девид Линч
Умер Дэвид Линч - чем болел Дэвид Линч перед смертью / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Семья сообщила про смерть Дэвида Линча
  • За пять месяцев до своего ухода режиссер рассказал про болезнь, которая пожирала его легкие

Сегодня в возрасте 78-лет скончался Дэвид Линч - режиссер, который коренным образом изменил мировой кинематограф, и навсегда вписал свое имя в его историю характерной темной, ироничной, иллюзорной манерой.

Про смерть кинолегенды в Facebook сообщили его родные: "С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о кончине человека и художника Дэвида Линча. Мы будем признательны за возможность побыть наедине с собой в это время. В мире образовалась большая дыра, когда он ушел. Но, как он говорил, "следите за пончиком, а не за дыркой". Сегодня прекрасный день с золотым солнцем и голубым небом".

видео дня

Причина смерти Линча не уточняется, однако в августе 2024 года сам режиссер признался, что прикован к своему дому: ему диагностировали эмфизему легких в следствие многолетнего курения. Даже от коротких расстояний у него начиналась страшная отдышка, а малейшая простуда могла стать для него смертельным приговором.

Дэвид Линч - кинолегенда, чей талант подарил миру "Твин Пикс", "Синий Бархат", "Малхолланд Драйв" и пр. Всего на его счету 12 полнометражных фильмов, почти два десятка короткометражных работ, мультфильмы, сериалы и видеоклипы. Помимо кинематографа Линч страстно увлекался музыкой, живописью и фотографией.

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Кто такой Дэвид Линч?

Дэвид Линч - американский режиссер. Лауреат премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, пяти премий "Сезар" и почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Для его стиля творчества характерны нетривиальные, нелинейные сюжеты с элементами сюрреализма и символизма. Наиболее известные рабты: "Голова-ластик", "Синий бархат", "Шоссе в никуда", "Внутренняя империя", "Малхолланд Драйв" и сериал "Твин Пикс".

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