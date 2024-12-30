Был самым старым из президентов: умер 39-й президент США Джимми Картер

Сын подтвердил смерть, но не назвал её непосредственную причину.

https://glavred.info/world/byl-samym-starym-iz-prezidentov-umer-39-y-prezident-ssha-dzhimmi-karter-10626155.html Ссылка скопирована

Умер Джимми Картер / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Кратко:

Умер 39-й президент США

Ему было 100 лет

39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на сына Картера.

Отмечается, что Джимми Картер умер в воскресенье в своем доме в городе Плейнс, штат Джорджия.

видео дня

Экс-президенту было 100 лет, и он был самым старым из президентов США всех времен.

Его сын подтвердил смерть, но не назвал её непосредственную причину.

В заявлении, сделанном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под наблюдением. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг.

Добавим, 28 декабря стало известно, что актриса Оливия Гасси, которая добилась международной известности в подростковом возрасте благодаря своей роли в нашумевшей экранизации "Ромео и Джульетты" 1968 года, умерла в возрасте 73 лет.

11 декабря сообщалось, что звезда стримингового сервиса Netflix Хосе де ла Торре умер в возрасте 37 лет - через несколько месяцев после того, как сообщил поклонникам, что страдает от серьезной болезни.

Читайте также:

Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред