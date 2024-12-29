"Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - Гордон

Дмитрий Гордон заявил, что 30 декабря должна состояться "историческая встреча", которая якобы закончит горячую фазу войны.

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Гордон сказал, что горячая фаза войны закончится 30 декабря / Коллаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, instagram/gordondmytro

Горячая фаза войны в Украине закончится уже завтра, 30 декабря. В этом на 90-95% уверен украинский журналист Дмитрий Гордон. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

"Сегодня у нас 29 декабря 2024 года. Я еще раз повторяю, горячая фаза войны завершится в этом году. Мне скажут: "Ты с ума сошёл – до конца года осталось два дня фактически!" Нет, друзья, с ума я не сошёл. У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь", – сказал Гордон.

Он утверждает, что 30 декабря должна состояться "историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны". Дополнительной информации об этой встрече он не предоставил.

видео дня

К тому же Гордон считает, что важным признаком, который указывает на подготовку к этому якобы является отсутствие массированных ракетных и дроновых атак.

"Вы видите, что в последние дни практически нет тревог. Вы видите, что в последние дни очень мало дронов влетает над Украиной, и совсем нет ракет ... Вы же понимаете, что Путин должен бомбить нещадно Украину прямо перед Новым годом, чтобы нам было плохо, чтобы у нас не было электричества, тепла. Вот вам Новый год. Ну, все же это понимают ... Его попросили этого не делать из Вашингтона. А почему его попросили этого не делать из Вашингтона? Потому что, внимание, завтра, 30 декабря 2024 года, если все сложится нормально, а все должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря", – утверждает Гордон.

Смотрите видео с Гордоном о прекращении войны:

Гордон сказал, что горячая фаза войны закончится 30 декабря / фото: скриншот

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет акценты в своей позиции по завершению войны с Россией, намекая, что Украина может сосредоточиться на вступлении в НАТО, даже если это потребует временного прекращения борьбы за возвращение оккупированных территорий. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, перед Киевом стоят две значительные преграды. Первая - невысокие шансы на быстрое присоединение к Альянсу. Вторая - нежелание российского президента Владимира Путина обсуждать любые условия мирного урегулирования.

Зеленский также выразил надежду, что война может завершиться в 2025 году, но подчеркнул, что это зависит не только от Украины, но и от позиций других мировых лидеров.

В этом контексте бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала рассмотреть дипломатические пути для завершения войны. В эфире немецкого телеканала ZDF она подчеркнула, что недопущение победы России является важным не только для Украины, но и для мирового порядка.

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Кто такой Дмитрий Гордон? Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).

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