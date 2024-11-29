Минские соглашения не ошибка: Меркель заявила о дипломатическом завершении войны

Меркель не считает Минские соглашения ошибкой.

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Меркель о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Главные тезисы из заявления Меркель:

Стоит подумать о дипломатических решениях окончания войны

Не допустить победы Путина в интересах не только Украины

Минские соглашения не являются ошибкой

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала "подумать о дипломатических решениях", чтобы прекратить войну в Украине. Соответствующее заявление она сделала в эфире немецкого телеканала ZDF.

В частности, Меркель сказала, что не допустить победы российского диктатора Владимира Путина - в интересах не только Украины.

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"Не только в интересах Украины, но и в наших, чтобы Путин не выиграл эту войну. Стоит подумать о дипломатических решениях", - подчеркнула она.

По её словам, дипломатические решения пока не обязательно "распаковывать", но в итоге "всем придется посоветоваться вместе - Украине и её сторонникам".

Кроме того, Меркель не считает Минские соглашения ошибкой.

Даже после "тщательного изучения" во время долгой работы над её биографией, она "не смогла признать" ошибки, когда дело дошло до российского вопроса, сказала бывший канцлер.

"Драма в том, что все закончилось не так, как я хотела", - заявила она.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-агрессор РФ не хочет переговоров и не будет останавливать войну с Украиной до тех пор, пока её не принудят к объективному переговорному процессу.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук сказал, что страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину пытается давить на западных партнеров с целью прекращения помощи ВСУ и украинцам.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

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Минские соглашения Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, которые подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия. В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предусматривал введение перемирия на Донбассе.



Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.



В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер для выполнения Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.

Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.



РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

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