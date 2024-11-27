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Вероятность переговоров с РФ: в ОП ответили на вопрос насчет "заморозки войны"

Алексей Тесля
27 ноября 2024, 20:21
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РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала существовать, говорит Михаил Подоляк.
Вероятность переговоров с РФ: в ОП ответили на вопрос насчет 'заморозки войны'
Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переговоров с РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Главное:

  • РФ необходимо принудить к переговорам
  • Нельзя стимулировать агрессора за счет жертвы

Страна-агрессор РФ не хочет переговоров и не будет останавливать войну с Украиной до тех пор, пока ее не принудят к объективному переговорному процессу, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк

"Здесь нужно задавать вопрос, а точно ли Россия хочет заморозки конфликта? Точно не хочет реализовать свою ненависть, которая особенно возросла за последние три года? Потому что Украина, по сути, унизила концепцию российского величия, которая позволяла им считаться глобальным игроком. Они нас ненавидят гораздо больше, чем до полномасштабного вторжения", — подчеркнул он в интервью РБК-Украина.

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Представитель ОП говорит, что РФ – это максимально агрессивное государство "уркостан" и она заинтересована в том, чтобы Украина перестала существовать, поэтому с Россией не о чем говорить, ведь она стремиться уничтожить украинцев.

"Наши люди говорят о готовности остановить войну, понятная позиция. Нужно настойчиво объяснять истинные мотивы РФ и почему нельзя с ней договориться. Это тяжело, потому что есть усталость от войны. Есть странные люди, которые хотят хайпонуть, якобы все просто, посмотрите, что пишут западные медиа. Якобы нашли быстрое решение – давайте заставим Украину проиграть. Пусть она отдаст часть территорий, а дальше пусть Россия определяет основы внутренней и внешней политики Украины. В западных медиа говорят, что есть какие-то глобальные правила, международное право, и в то же время о том, чтобы простимулировать агрессора за счет жертвы", - добавил Подоляк.

Переговоры по завершению войны - последние новости по теме

Напомним, в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине. Майк Уолтц заявил о желании усадить за стол переговоров обе стороны.

Ранее сообщалось о генерале в отставке Ките Келлоге, который стал спецпредставителем Дональда Трампа для переговоров для достижения мира в Украине. План Келлога по прекращению войны предусматривает получение Украиной большего количества американского оружия только в случае согласия на мирные переговоры с Россией.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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