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"Абсолютная мясорубка": в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине

Алексей Тесля
24 ноября 2024, 21:24
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Майк Уолтц заявил о желании усадить за стол переговоров обе стороны.
Трамп, флаги Украины и России
Дональд Трамп может начать переговоры по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

Ключевое:

  • С января стартуют переговоры по Украине
  • Война в Украине похожа на Первую мировую

Администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января, заявил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц, которого Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по нацбезопасности.

"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", — пояснил он в эфире Fox News Sunday.

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Комментируя решение администрации Джо Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины, конгрессмен отметил, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал он.

При этом собеседник пояснил, что Трамп "невероятно обеспокоен кровавой бойней" и думает над тем, как восстановить мир. Он также считает, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль в этом вопросе.

"Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – добавил Уолтц.

Ранее у Трампа сделали скандальное заявление по поводу разрешения на дальнобойные удары по РФ.Администрация Джо Байдена заранее не сообщала о своем решении, говорит Майк Волтц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джо Байден и Дональд Трамп обсудили Украину. Джо Байден и Дональд Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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