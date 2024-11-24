"Абсолютная мясорубка": в США назвали сроки старта переговоров Трампа по Украине

Майк Уолтц заявил о желании усадить за стол переговоров обе стороны.

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Дональд Трамп может начать переговоры по Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

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С января стартуют переговоры по Украине

Война в Украине похожа на Первую мировую

Администрация нового президента США займется темой переговоров по Украине с января, заявил конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц, которого Дональд Трамп выбрал на должность своего советника по нацбезопасности.

"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", — пояснил он в эфире Fox News Sunday.

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Комментируя решение администрации Джо Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины, конгрессмен отметил, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".

"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", – сказал он.

При этом собеседник пояснил, что Трамп "невероятно обеспокоен кровавой бойней" и думает над тем, как восстановить мир. Он также считает, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль в этом вопросе.

"Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее", – добавил Уолтц.

Ранее у Трампа сделали скандальное заявление по поводу разрешения на дальнобойные удары по РФ.Администрация Джо Байдена заранее не сообщала о своем решении, говорит Майк Волтц.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джо Байден и Дональд Трамп обсудили Украину. Джо Байден и Дональд Трамп говорили около двух часов, вместе с ними присутствовали действующий и будущий руководители аппарата.

Как сообщал Главред, Трамп готовит резонансный план завершения войны в Украине, считает британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз. Инициатива может стать ударом в спину украинцам.

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