Советники Трампа придумали, как закончить войну в Украине: в Reuters раскрыли детали

Украине не нужно формально уступать территорию России. Однако, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

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Советники Трампа представили план прекращения войны РФ против Украины / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, 38 отдельная бригада морской пехоты

Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

Основные элементы плана были изложены в исследовательской работе, опубликованной дружественном к Трампу "Институтом политики "Америка превыше всего", где Кит Келлог и Фред Фляйц занимают руководящие должности. Келлог и Фляйц занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, пишет Reuters.

Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. В то же время Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

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Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал он.

Согласно предложению, Москву также можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Фляйц отметил, что Украине не нужно формально уступать территорию России. Однако, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

Для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Киева. "Вооружение Украины до зубов", вероятно, будет ключевым элементом этого, считает Фляйц.

Сообщается, что Трамп ознакомился со стратегией и отреагировал на нее положительно.

"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", – сказал Фляйц.

В то же время представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим экс-президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

Мирный план Трампа

Сторонники Трампа опубликовали книгу, в которой описана его возможная стратегия относительно войны России против Украины. В ней прописана фактическая заморозка военных действий по состоянию на текущий момент и начало переговоров Киева и Москвы.

Впрочем, могут существовать и альтернативные сценарии, при которых Трамп усилит поддержку Украины и пойдет на конфронтацию с Путиным. Детальнее читайте в материале: Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу окончания войны в Украине. По его словам, окончание войны в Украине должно базироваться на справедливости и логике, а не на обещаниях диктатора Владимира Путина.

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