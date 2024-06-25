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Советники Трампа придумали, как закончить войну в Украине: в Reuters раскрыли детали

Анна Ярославская
25 июня 2024, 10:36
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Украине не нужно формально уступать территорию России. Однако, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.
Советники Трампа придумали, как закончить войну в Украине: в Reuters раскрыли детали
Советники Трампа представили план прекращения войны РФ против Украины / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, 38 отдельная бригада морской пехоты

Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

Основные элементы плана были изложены в исследовательской работе, опубликованной дружественном к Трампу "Институтом политики "Америка превыше всего", где Кит Келлог и Фред Фляйц занимают руководящие должности. Келлог и Фляйц занимали должности руководителей аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его президентства в 2017-2021 годах, пишет Reuters.

Согласно составленному плану, в случае избрания президентом США Трамп может остановить поставки военной помощи Украине, если Киев откажется от переговоров США. В то же время Москву предупредят, что любой отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Киева.

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Во время мирных переговоров предполагается прекращение огня на основе существующих линий соприкосновения.

Келлог заявил, что в случае победы Трампа на выборах будет крайне важно быстро усадить Россию и Украину за стол переговоров.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал он.

Согласно предложению, Москву также можно было бы заставить сесть за стол переговоров, отложив на длительное время обещание членства Украины в НАТО.

Фляйц отметил, что Украине не нужно формально уступать территорию России. Однако, Украина вряд ли сможет восстановить контроль над всей своей территорией в ближайшей перспективе.

Для достижения длительного мира в Украине нужны дополнительные гарантии безопасности для Киева. "Вооружение Украины до зубов", вероятно, будет ключевым элементом этого, считает Фляйц.

Сообщается, что Трамп ознакомился со стратегией и отреагировал на нее положительно.

"Я не утверждаю, что он согласился с ней или согласился с каждым словом, но мы были рады получить обратную связь", – сказал Фляйц.

В то же время представитель Трампа Стивен Чунг заявил, что официальными следует считать только заявления, сделанные самим экс-президентом или уполномоченными членами его предвыборной кампании.

Мирный план Трампа

Сторонники Трампа опубликовали книгу, в которой описана его возможная стратегия относительно войны России против Украины. В ней прописана фактическая заморозка военных действий по состоянию на текущий момент и начало переговоров Киева и Москвы.

Впрочем, могут существовать и альтернативные сценарии, при которых Трамп усилит поддержку Украины и пойдет на конфронтацию с Путиным. Детальнее читайте в материале: Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Дональда Трампа по поводу окончания войны в Украине. По его словам, окончание войны в Украине должно базироваться на справедливости и логике, а не на обещаниях диктатора Владимира Путина.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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