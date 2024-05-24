УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Байден пропустит саммит мира по Украине ради вечеринки со звездами в Голливуде - Bloomberg

Анна Ярославская
24 мая 2024, 08:15
55
Саммит мира запланирован после встречи "Большой семерки" в Италии. Ни президент Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют присутствовать там.
Джо Байден, Джулия Робертс, Джордж Клуни
Джо Байден вместо Швейцарии поедет в Калифорнию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден вероятно пропустит саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Глава Белого дома будет на мероприятии, посвященному предвыборному сбору средств в Калифорнии. Там Байден будет присутствовать на вместе со звездами Голливуда Джорджем Клуни , Джулией Робертс и другими. Об этом пишет издание Bloomberg.

Саммит мира запланирован на 15-16 июня после встречи "Большой семерки" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться, но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют присутствовать там. Об этом сообщили источники издания, пожелавшие сохранить анонимность.

Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Вместе с Клуни и Робертс к нему собираются присоединиться бывший президент Барак Обама и ведущий ночного телевидения Джимми Киммел.

видео дня

"Это решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа. Кроме того, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена по сбору средств в текущем избирательном цикле, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона долларов у Байдена", - говорится в сообщении.

"Это также отражает более широкий пессимизм по поводу конференции, которую Швейцария согласилась организовать, когда президент Владимир Зеленский посетил страну в январе", - отмечает Bloomberg.

Тем не менее, около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне, включая таких лидеров, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Японии Фумио Кисида , вероятно, тоже примет участие.

"Однако отсутствие Китая, скорее всего, разочарует Зеленского. Пекин долгое время считался ключевой фигурой в этом процессе, учитывая его тесные отношения с Москвой, но до сих пор он пропускал большинство встреч, предшествовавших саммиту", - говорится в статье.

Китай и ряд других стран так называемого Глобального Юга настаивают на участии страны-агрессора России в этом процессе. Украина и ее союзники не хотят взаимодействовать с Москвой до тех пор, пока не будет широко согласован набор принципов, которые будут определять любое будущее мирное урегулирование. Швейцарский саммит изначально задумывался как первый шаг к этой цели.

Как сообщал Главред, спикер Белого дома Джейк Салливан 23 мая заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить непосредственное участие президента Америки Джо Байдена в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.

Также ранее СМИ писали, что Байден не будет акцентировать внимание на вопросе поддержки Украины в своей предвыборной риторике. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что страны-участники Глобального саммита мира планируют согласовать общую переговорную позицию по войне в Украине и передать ее России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается помешать проведению Глобального саммита мира, в Швейцарии.

Также Зеленский сказал, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарной сферы, энергетики и судоходства. По словам президента, перед тем, как говорить с Москвой, нужно создать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Джо Байден война России и Украины Саммит мира
Реклама

Главное за день

Кремль проводит "чистки" в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше - ISW

Кремль проводит "чистки" в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше - ISW

08:38 Мир
Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии

08:30 Аналитика
"Там были высокопоставленные военные РФ": СМИ узнали, куда прилетели ракеты в Крыму

"Там были высокопоставленные военные РФ": СМИ узнали, куда прилетели ракеты в Крыму

06:51 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу 49901

Конец слухам о разводе: Настя Каменских публично обратилась к Потапу

Принц Гарри решил добить больного отца 25356

Принц Гарри решил добить больного отца

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату 15425

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды 13741

В Украину несется торнадо: синоптик назвал даты опасной погоды

Последние новости

08:38

Кремль проводит "чистки" в руководстве Минобороны РФ, увольнений может быть больше - ISW

08:30

Формула Зеленского VS заморозка войны: как Украина и РФ открыли фронт дипломатии

08:15

Байден пропустит саммит мира по Украине ради вечеринки со звездами в Голливуде - Bloomberg

08:10

Саммит в Швейцарии костью в глотке торчит у российского режимамнение

06:51

"Там были высокопоставленные военные РФ": СМИ узнали, куда прилетели ракеты в Крыму

Путин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – ЭйдманПутин может положить в войне хоть 1-2 млн граждан РФ, но россияне протестовать не будут – Эйдман
05:34

Контрактники превращаются в кучу мяса: Эйдман рассказал, ценит ли РФ жизнь солдат

04:10

"Путин не просто пугает": Сотник предупредил, на какой шаг может решиться диктатор РФВидео

03:22

Главные тренды лета 2024: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

03:00

Несколько штормов подряд: Украину атакуют новые магнитные бури

Реклама
02:31

"В России ситуация другая": Эйдман оценил вероятность "женских протестов" против войны

02:00

Россияне рвут на себе волосы: Максим Галкин сообщил радостную новость

01:30

Предатель Бардаш обиделся на СБУ из-за подозрения в пропаганде "русского мира"

00:33

"Это вопрос морали": в Раде четко сказали, будут ли возвращать силой мужчин

23 мая, четверг
23:55

Протрезвела: Волочкова неожиданно подлизалась к Пугачевой

23:37

Россия ударила по Харькову: в городе раздаются взрывы

23:18

ВСУ уничтожили уникальную технику РФ: Коваленко рассказал, о чем это свидетельствует

23:07

Взрывы от Симферополя до Сак: в Крыму мощные прилеты по базам РФВидео

22:55

Артем Пивоваров намекнул на тайную женитьбу: "Мне нужен контакт"

22:34

150 тыс. в год: почему россияне не обращают внимание на "двухсотых" оккупантов - эксперт

22:16

Предательница Наташа Королева не выдержала и сдала Тарзана врачу - причина

Реклама
21:33

Урожай вас поразит: нужно ли обрывать стрелки у лука и чеснокаВидео

21:18

Почему у капусты желтеют листья: 4 самые распространенные причины

20:51

Армия РФ сейчас намного сильнее, чем в 2022-м году: Жорин сделал резкое заявление

20:04

Виталий Козловский крестил трехмесячного сына - первое фото с таинства

19:54

"Грача" посадили на "вечную стоянку": ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25

19:40

Вышли ли украинские военные из Крынок: в ВСУ сделали важное заявление

19:36

"Намерение оккупантов понятно": Зеленский раскрыл детали заседания Ставки

19:36

В Украину идет похолодание и жесткие грозы: где будет штормовой ветер

19:20

Довели: опальному сыну Орбакайте стало плохо

19:13

Графики отключения света 24 мая: в каких областях не будет электроэнергии

19:03

Как правильно говорить - "Хто крайній?" или "Хто останній?": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:54

Оля Цибульская раскрыла секрет личной жизни разведенной Камалии

18:52

Война в Украине переходит в критическую фазу: The Hill назвал приоритет Запада

18:46

Как отмыть руки от шелковицы: действенные методы, которые легко очистят кожуВидео

18:33

Выселение и 5 тысяч евро штрафа: почему в Германии нельзя принимать душ ночьюВидео

18:09

Бросает наиболее подготовленные подразделения: РФ пытается прорвать оборону ВСУ - Сырский

17:31

Россия может провести "тревожащую" операцию на Сумщине: Черник раскрыл планы врага

17:30

Путин ограничен во времени, армия РФ скоро попытается сломать наш фронт - Сунгуровский

17:09

Атака на военную отрасль: ГУР наделали шума в российском Татарстане - источники

17:03

Александр Усик снимется в голливудском кино со "Скалой" Джонсоном

Реклама
16:59

"Как граф Дракула": в ГУР сделали заявление о расположении бункеров Путина

16:44

ВСУ вышли из Крынок на Херсонщине - младший сержант ВСУ

16:34

Лунный календарь стрижек на июнь 2024: лучшие дни для преображения

16:29

Станет настоящим оберегом от всего: что нужно сделать 24 мая - приметы дня

16:27

Россияне застряли в уличных боях за Волчанск: Сырский раскрыл ситуацию на ХарьковщинеФото

16:21

Про майонез забудете навсегда: шикарный рецепт салата из 2 ингредиентовВидео

16:04

Звезда "Служебного романа" оказалась в тяжелом состоянии

16:03

Будет лить, как из ведра: Украину накроют сильные дожди - синоптик назвала дату

15:37

Реанимация, полчаса остановки сердца: 58-летний Виктор Павлик перенес операцию

15:30

Никого не пристыжаю, "но": Кулеба обратился к союзникам после новой атаки РФ

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять