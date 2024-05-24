Байден пропустит саммит мира по Украине ради вечеринки со звездами в Голливуде - Bloomberg

Президент США Джо Байден вероятно пропустит саммит мира в Швейцарии, который состоится в июне. Глава Белого дома будет на мероприятии, посвященному предвыборному сбору средств в Калифорнии. Там Байден будет присутствовать на вместе со звездами Голливуда Джорджем Клуни , Джулией Робертс и другими. Об этом пишет издание Bloomberg.
Саммит мира запланирован на 15-16 июня после встречи "Большой семерки" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться, но ни Байден, ни вице-президент Камала Харрис не планируют присутствовать там. Об этом сообщили источники издания, пожелавшие сохранить анонимность.
Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес для сбора средств 15 июня. Вместе с Клуни и Робертс к нему собираются присоединиться бывший президент Барак Обама и ведущий ночного телевидения Джимми Киммел.
"Это решение подчеркивает, как Байден продолжает переходить в режим предвыборной кампании, стремясь превзойти лидерство бывшего президента Дональда Трампа. Кроме того, в прошлом месяце Трамп впервые затмил усилия Байдена по сбору средств в текущем избирательном цикле, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона долларов у Байдена", - говорится в сообщении.
"Это также отражает более широкий пессимизм по поводу конференции, которую Швейцария согласилась организовать, когда президент Владимир Зеленский посетил страну в январе", - отмечает Bloomberg.
Тем не менее, около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне, включая таких лидеров, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Японии Фумио Кисида , вероятно, тоже примет участие.
"Однако отсутствие Китая, скорее всего, разочарует Зеленского. Пекин долгое время считался ключевой фигурой в этом процессе, учитывая его тесные отношения с Москвой, но до сих пор он пропускал большинство встреч, предшествовавших саммиту", - говорится в статье.
Китай и ряд других стран так называемого Глобального Юга настаивают на участии страны-агрессора России в этом процессе. Украина и ее союзники не хотят взаимодействовать с Москвой до тех пор, пока не будет широко согласован набор принципов, которые будут определять любое будущее мирное урегулирование. Швейцарский саммит изначально задумывался как первый шаг к этой цели.
Как сообщал Главред, спикер Белого дома Джейк Салливан 23 мая заявил, что Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить непосредственное участие президента Америки Джо Байдена в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.
Также ранее СМИ писали, что Байден не будет акцентировать внимание на вопросе поддержки Украины в своей предвыборной риторике. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".
Саммит мира в Швейцарии - последние новости
15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что страны-участники Глобального саммита мира планируют согласовать общую переговорную позицию по войне в Украине и передать ее России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается помешать проведению Глобального саммита мира, в Швейцарии.
Также Зеленский сказал, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарной сферы, энергетики и судоходства. По словам президента, перед тем, как говорить с Москвой, нужно создать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его.
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.
На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.
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