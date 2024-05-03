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Байден меняет стратегию: в США перед выборами уменьшат внимание к Украине - Politico

Анна Ярославская
3 мая 2024, 07:32
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В предвыборной кампании Байдена не будет непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.
Джо Байден, Владимир Зеленский
Важнейшим элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является второй срок Байдена / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден не будет акцентировать внимание на вопросе поддержки Украины в своей предвыборной риторике. После того, как глава Белого дома одержал огромную внешнеполитическую победу, подписав закон, который предусматривал выделение Украине $60 миллиардов, его команда планирует уменьшить внимание общественности к участию Америки в войне в Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что, "теперь, когда Конгресс принял дополнительный закон, это, естественно, не является таким актуальным вопросом".

Отмечается, что теперь политики намерены обращаться к электорату, озабоченному экономическими проблемами.

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При этом дело демократии будет оставаться центральным компонентом предвыборной кампании Байдена - как объединяющая нить для обсуждения всего, от Украины и Дональда Трампа до абортов, безопасности оружия и образования.

Белый дом и помощники в предвыборной кампании заявили, что не предусматривают непрерывного пиара, направленного на усиление поддержки войны в Украине в ближайшие месяцы.

Как пишет издание, демократы и преданные трансатлантисты, которые соглашаются с мнением Байдена, по большей части считают, что важнейшим элементом дальнейшей поддержки Украины и НАТО со стороны США является то, что президент останется на второй срок. Поэтому для них есть смысл акцентировать внимание на других вопросах, которые больше беспокоят американских избирателей.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Военная помощь Украине от США

20 апреля 2024 года Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине . В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

Законопроект о выделении финансирования союзникам США набрал 79 голосов "за". "Против" проголосовали лишь 17 сенаторов. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Как пишет Reuters, пакета военной помощи от США на 61 миллиард долларов хватит примерно до конца следующего года. Но в конце 2025-го Украина может снова остаться без оружия. Киеву нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять давлению страны-агрессора России.

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