Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

Суд впервые в истории дисквалифицировал кандидата в президенты по 14-й поправке в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

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Имя Трампа исключили из списков избирателей на праймериз / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Решение касается только Колорадо, но это историческое решение может повлиять на президентскую кампанию 2024 года.

Как сообщает CNN, суд впервые в истории дисквалифицировал кандидата в президенты по 14-й поправке в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.

Тем самым Верховный суд Колорадо поддержал выводы судьи первой инстанции о том, что штурм Капитолия США 6 января был восстанием и что Трамп "участвовал" в этом восстании.

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Имя Трампа исключили из списков избирателей на партийных выборах (праймериз) во время голосования за кандидатуру президента.

Отмечается, что судьи приостановили свое решение до 4 января, чтобы Трамп мог подать апелляцию в Верховный суд США, который может даже сохранить его место в избирательном бюллетене штата, если апелляция не будет рассмотрена быстро.

Представители избирательной комиссии штата заявили, что вопрос должен быть решен до 5 января, то есть до установленного законом крайнего срока для формирования списка кандидатов на праймериз Республиканской партии, запланированных на 5 марта.

В штабе Трампа уже заявили, что быстро подадут апелляцию на это решение в Верховный суд Соединенных Штатов, а также параллельный запрос на приостановление этого "глубоко недемократического" решения.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. На 60-х выборах главы государства могут избрать 47-го президента Штатов в случае, если действующий хозяин Белого дома Джо Байден не будет участвовать или проиграет выборы.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

Отметим, Трамп сейчас является самым популярным кандидатом на номинацию Республиканской партии для участия в выборах президента США в 2024 году.

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