"Не буду защищать от РФ": Трамп признался в шантаже союзников по НАТО

Политик рассказал, что будучи президентом США, он заявил европейским партнерам, что не будет защищать их от нападения РФ и не будет помогать финансово.

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Трамп признался в шантаже стран НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Экс-президент США Дональд Трамп, который снова пытается занять Овальный кабинет в Белом доме, признался, что шантажировал европейских лидеров тем, что Соединенные Штаты под его руководством не будут защищать союзников по НАТО в случае российского нападения. Об этом 45-й президент США рассказал на предвыборном митинге в штате Айова.

Трамп снова заявил, что большинство стран-членов альянса вносят слишком маленькие взносы в НАТО и в целом мало тратят на оборонные нужды, перекладывая основное бремя на США.

Политик вспомнил, как будучи президентом, заявил европейским партнерам, что не будет защищать их от нападения РФ и не будет помогать финансово.

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"Помню, как глава одной страны встал и сказал: "Скажите, если Россия атакует мою страну, вас там не будет?". Правильно, это я и имею в виду, я не буду защищать вас и не буду давать денег", – сказал Трамп.

Как сообщал Главред, скандальный экс-президент США Дональд Трамп и кандидат от Республиканской партии уже обдумывает, как вывести Штаты из Североатлантического альянса в случае его победы на президентских выборах в 2024 году.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. На 60-х выборах главы государства могут избрать 47-го президента Штатов в случае, если действующий хозяин Белого дома Джо Байден не будет участвовать или проиграет выборы.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

Президент США Джо Байден в рейтинге политических симпатий за год до выборов президента США опережает возможного кандидата на пост главы государства, 45-го президента Штатов Дональда Трампа на один процент. В то же время Байден на два пункта отстает от других потенциальных кандидатов-"республиканцев" Рона Десантиса и Никки Хейли.

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