"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войне

Дональд Трамп похвастался хорошими отношениями с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп похвастался хорошими отношениями с Владимиром Путиным / Радио Свобода

45-й президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны, развязанной РФ против Украины.

Он выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Видео со скандальным заявлением Трампа уже опубликовали в Сети.

В интервью Fox News один из лидеров Республиканской партии, претендующий на участие в новой президентской гонке, заявил, что российский диктатор Путин якобы суммет захватить всю территорию Украины.

видео дня

"Я прекрасно с ним (Ред. – Путиным) поладил. Если бы я был президентом, Путину было бы гораздо лучше, потому что он бы не вторгся в Украину. Впрочем, в конце концов он захватит всю Украину", — добавил Трамп.

Дональд Трамп сморозил новую чушь о войне / Скриншот

Ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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