"Трампа в Европе ненавидят": его заявления об Украине ни на что не повлияют - социолог

Трампа ненавидят в Европе, его считают монстром / Reuters

Дональд Трамп, который недавно сильно оскандалился из-за своего циничного заявления о войне в Украине, на самом деле не может повлиять на мнение и решения Европы. Его в странах Евросоюза "ненавидят и воспринимают как монстра". Об этом в ходе чата в Главреде заявил российский социолог и публицист Игорь Эйдман.

Социолог утверждает, что европейцы считают Трампа "авантюристом, шарлатаном и вульгарным буржуем", который пришел к власти США ненадолго.

"К счастью, Трамп в Европе воспринимается просто как монстр. Его здесь просто ненавидят. В Европе линия Трампа – это маргинальная линия. Немецкая АдГ (ультраправая политическая партия "Альтернатива для Германии" - Главред) примерно такая же по взглядам, как Трамп: и по отношению к эмигрантам, и по отношению к Путину (примирительному отношению к нему). Это – маргиналы. Демократические, либеральные и социал-демократические партии, конечно, так на мир не смотрят. Они живут ценностями", - говорит Эйдман.

По словам эксперта, Трамп бесит европейцев тем, что он "кичится богатством, он вульгарен и вдобавок сексист".

"Все это отвратительно. Здесь такие люди к власти не придут. И, я надеюсь, в Америке уже тоже больше не придут", - добавил Эйдман.

Скандальное заявление Трампа об "уступках" Украины по Крыму и НАТО

45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ранее заявил, что если бы Украина согласилась бы с аннексией Крыма и отказалась от курса на вступление в Североатлантический альянс, Россия бы на нее не напала.

По мнению американского политика, если бы он находился в кресле американского главы государства, то Путин не рискнул бы пойти на полномасштабное военное вторжение в Украину.

"Он не смог бы этого сделать, если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать с НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО", и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение", - подчеркнул Дональд Трамп.

Как на это отреагировала Украина

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко раскритиковал Трампа за его циничное высказывание. Он назвал "уступки", о которых говорил эк-президент США, "российским пропагандистским штамом". Подоляк также отметил, что главной целью России является уничтожение Украины.

"Россия не напала бы на Украину, если бы та отказалась от НАТО и Крыма!" — абсурдный российский пропагандистский штамп, который повторяют некоторые западные политики. Зачем? Россия напала, потому что хочет уничтожать Украину, убивать детей, пугать Европу своей жестокостью. Не надо искать оправдание извергам", - подчеркнул Михаил Подоляк.

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