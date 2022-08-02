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"Путин захватит все": Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине

2 августа 2022, 07:10

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что если бы украинцы отказались от Крыма и НАТО, то "у них была бы страна, а войны можно было избежать".

Дональд Трамп
Дональд Трамп сделал циничное заявление о войне в Украине / Фото Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Украина избежала бы полномасштабного российского вторжения, если бы признала аннексию Крым и отказалась бы от вступления в НАТО.

По мнению 45-го президента США, если бы он был главой Белого дома, то Путин не напал бы на Украину.

"Он (Путин, - ред.) не смог бы этого сделать (напасть на Украину, - ред.), если бы был я. Он бы этого не сделал. По меньшей мере они (Украина, - ред.) должны заключить соглашение. Они могли бы отказаться от Крыма. Могли бы что-то сделать из НАТО: "Ладно, мы не будем присоединяться к НАТО", и имели бы страну, потому что, я считаю, Путин хотел заключить соглашение", – сказал Трамп в эфире подкаста The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Трамп добавил, что сейчас Путин вряд ли хочет заключать соглашение.

"Я думаю, что заключить соглашение гораздо труднее. Он все там (в Украине, - ред.) бомбит. Ну, то есть, он захватит там все. И крайне, крайне грустно смотреть, что происходит с Украиной. Очень, очень грустно", – сказал бывший президент США.

Как сообщал Главред, действующий президент США Джо Байден считает, что хозяин Кремля Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. По его словам, если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большого количества артиллерийских боеприпасов.

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