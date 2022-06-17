"Европе грозит хаос": Байден заявил, что Путин не остановится на Украине

Байден / Reuters, УНИАН

Президент России Владимир Путин не планирует останавливаться только на Украине. Как заявил президент США Джо Байден, если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины.

"Но вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы он вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже", - отметил Байден, пишет Associated Press.

По словам президента США, военная агрессия России могла бы угрожать хаосом в Европе.

"Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что произошло бы с соседними странами. Посмотрите, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО. Кстати, Путин назвал одной из причин, почему он это начал, то, что не хотел, чтобы они присоединились к НАТО. Он хотел такой финляндизации НАТО. А получил "НАТОизацию" Финляндии", – отметил Байден.

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Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большого количества артиллерийских боеприпасов, ведь ожесточенные наземные бои ВСУ с войсками России за Донбасс могут начаться уже в ближайшие дни. В США предполагают, что стратегия РФ заключается в переброске оружия и войск, которые находились на севере, на восток страны, после чего отсечь украинские воинские подразделения.

Также ранее сообщалось, что дипломаты страны-агрессора на нынешней неделе направили властям США официальную ноту протеста. В документе говорится о том, что поставки западного оружия Украине якобы могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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