Битва на Донбассе может разразиться в ближайшие дни: США ускорят поставки боеприпасов для ВСУ

США прогнозируют серьезное усиление боевых действий на Донбассе уже в ближайшие дни / Фото Reuters

Вашингтон собирается ускорить доставку силам обороны Украины большего числа артиллерийских боеприпасов. Ожесточенные наземные бои ВСУ с войсками России за Донбасс могут начаться уже в ближайшие дни. В США предполагают, что стратегия России состоит в переброске оружия и войск, которые находились на севере, на восток страны, после чего окружить и отсечь находящиеся там украинские военные подразделения.

Как сообщает CNN, официальный представитель Штатов рассказал о том, что в ходе ряда ожесточенных боевых столкновений украинские силы осуществили до тысячи выстрелов артиллерии в день.

Читайте такжеПринцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - BildУказывается, что американцы поставляют украинским войскам 18 155-мм буксируемых гаубиц, а также 40 тысяч артиллерийских снарядов в день в рамках новой программы помощи. Однако даже такой объем может быть израсходован за несколько дней, что повышает вероятность истощения сил обороны Украины.

Как полагают в США, российские оккупанты будут пытаться перебросить оружие и войска, которые ранее были на севере Украины, на восток, чтобы окружить украинских военных и отсечь находящиеся там силы ВСУ.

Примечательно, глава Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли регулярно проводят телефонные разговора с коллегами на Западе, чтобы убедить их в том, что они должны отправлять больше оружия в Украину. Причем сделать это нужно как можно скорее.

Подчеркивается, что на этой неделе в Минобороны США провели встречу с руководителями 8 крупнейших военных подрядчиков. На переговорах выясняли, как можно быстрее вооружить Киев.

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Битва Украины и России за Донбасс

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее сделал заявление о том, что Россия намерена окружить ВСУ на Донбассе. Однако министр убежден в успешном отражении атаки российских оккупантов. Но для этого силам украинской обороны понадобится реактивные системы залпового огня с усиленным радиусом дальнего действия и другие наступательные вооружения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия считает своей целью уничтожения украинской нации. Как полагает гарант, захватчики попытаются окружить 44-тысячную группировку войск Украины на Донбассе. Оккупанты будут пытаться захватить все районы Донецкой и Луганской областей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что наступление войск России на Донбассе начнется после того, как закончатся дожди. Захватчики сконцентрировали в регионе десятки тысяч личного состава и сотни единиц военной техники. Их действия указывают на готовность пойти в атаку.

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