Резников сообщил о планах противника на Донбассе / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Российские военные планируют окружить на Донбассе ВСУ. Украинские военнослужащие смогут вытеснить противника из страны в случае получения от партнеров оружия дальнего радиуса действия, заявил иностранным журналистам министр обороны Украины Алексей Резников.

"Такой план Кремля – окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города", - заявил он.

В том, что врага удастся оттеснить с территории Донецкой и Луганской областей, а также из Украины, Резников не сомневается. Но для этого ВСУ необходимы ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение.

Читайте такжеПланы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует Украина

"Мы можем их (российских военных, – ред.) сдержать, но нам нужно их прогнать. Для этого нам нужны РСЗО с дальностью более 40 км, нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и на Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", – сказал Резников.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: