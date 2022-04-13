Резников сообщил о планах противника на Донбассе

В том, что врага удастся оттеснить с территории Донецкой и Луганской областей, а также из Украины, Резников не сомневается.
Российские военные планируют окружить на Донбассе ВСУ. Украинские военнослужащие смогут вытеснить противника из страны в случае получения от партнеров оружия дальнего радиуса действия, заявил иностранным журналистам министр обороны Украины Алексей Резников.
"Такой план Кремля – окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города", - заявил он.
В том, что врага удастся оттеснить с территории Донецкой и Луганской областей, а также из Украины, Резников не сомневается. Но для этого ВСУ необходимы ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение.
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"Мы можем их (российских военных, – ред.) сдержать, но нам нужно их прогнать. Для этого нам нужны РСЗО с дальностью более 40 км, нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и на Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", – сказал Резников.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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