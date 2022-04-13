Оккупанты нанесли мощный удар по Миргороду, поврежден аэродром

Враг обстрелял Миргород, повредили аэродром / фото Facebook

Российские оккупанты вечером 12 апреля нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Вследствие этого повреждения получил аэродром, сообщает мэр Миргорода Виктор Иваненко.

По его словам, аэродром подвергся серьезным разрушениям. На месте происшествия возник пожар.

"Вчера войска России нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар. К счастью, погибших нет", - сказал мэр.

Также он добавил, что за последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре города.