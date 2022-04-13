Байден пообещал Зеленскому пушки, вертолеты и БТР для защиты от РФ

Владимир Зеленский и Джо Байден / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудили дополнительную оборонную помощь Украине.

Как сообщил глава государства в микроблоге Twitter, также обсуждалась возможная макрофинансовая помощь для Украины.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США Джо Байденом. Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об усилении санкций", - отметил президент Украины.

Вместе с тем по данным Reuters США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов на оружие, заявил Байден в разговоре с Зеленским.

Отмечается, что Соединенные Штаты впервые начнут поставлять в Украину тяжелое вооружение.

Новый пакет помощи будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, заявили в Белом доме.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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