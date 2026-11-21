Пока не хватает факторов, которые позволили бы Киеву отстоять собственные интересы за столом переговоров, считает Валерий Чалый.

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Появился прогноз насчет переговоров о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП, t.me/umerov_rustem

Важное из заявлений Чалого:

Пока не хватает факторов, которые позволили бы Киеву отстоять собственные интересы

2028 год - это будет год начала реальных переговоров

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил о том, что реальные переговоры о завершении войны в Украине могут начаться только в 2028 году.

Как подчеркнул он в эфире "Эспрессо", пока не хватает факторов, которые позволили бы Киеву отстоять собственные интересы за столом переговоров. Поэтому главная задача для страны сейчас - выстоять.

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"В принципе, постепенно даже в сложных ситуациях мы приспосабливаемся. Нам нужно выстоять дальше. Я уверен, что сейчас, к сожалению, мы не сможем так нажать, чтобы наш интерес был учтен. Люди не любят говорить о датах, тем более которые будут далеко, но, такие реалии. 2028 год - это будет год реальных переговоров. К сожалению, не сейчас", - отметил дипломат.

Также Чалый прокомментировал позицию Китая. Он напомнил слова Си Цзиньпина относительно территориальной целостности и добавил: несмотря на то, что Пекин сейчас больше поддерживает Россию, принцип нерушимости границ в Европе нужно четко зафиксировать.

По словам дипломата, все европейские границы давно согласованы и изменять их нельзя. Если же кто-то подвергает сомнению границы Украины, это вызывает много вопросов. Чалый подчеркнул, что великие государства не смогут спокойно жить как раньше, переведя решение этой проблемы только на саму Украину.

Зеленский назвал страны Европы, которые могут оказаться под угрозой со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планы Кремля могут выходить за пределы войны против Украины и быть направлены на изменение геополитического порядка в Европе.

Среди потенциально затронутых стран он назвал Финляндию, Швецию, Венгрию и государства Балтии. Также Зеленский обратил внимание на присутствие американских войск в Европе.

По словам президента, в переговорах с представителями США обсуждалось будущее европейской безопасности после завершения войны. Зеленский считает, что Москва стремится изменить существующие границы и баланс сил на континенте.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

Ранее в Берлине сделали важное заявление о завершении войны в Украине. Германия сосредоточится на поддержке Украины в противодействии полномасштабной агрессии России, заявили в Берлине.

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