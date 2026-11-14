Абсурдное требование и фарс вместо переговоров: в Сенате США резко ответили РФ

Республиканец Том Коттон считает, что Путин остановит войну только тогда, когда поймёт, что не может её выиграть.

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Зеленский, Путин, Конгресс США / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, Википедия

Главное из заявления:

Коттон назвал абсурдным требование РФ отвести НАТО к границам 1997 года

Дальнейшие переговоры с Москвой сенатор считает фарсом

США должны помочь Украине доказать Путину, что войну не выиграть

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, назвал абсурдным требование страны-агрессора России отвести войска НАТО к границам 1997 года. Дальнейшие переговоры с Москвой на данном этапе не имеют смысла. Об этом заявил председатель разведывательного комитета Сената США Том Коттон в X.

Сенатор подчеркнул, что своими условиями Кремль продемонстрировал нежелание искать мир за столом переговоров.

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"Требование России, чтобы страны НАТО отступили от своих собственных границ, - абсурдно. Путин в очередной раз доказал, что не настроен на достижение мира путем переговоров. Дальнейшие переговоры на данном этапе - фарс", - написал Коттон.

По его словам, Путин согласится прекратить войну только тогда, когда поймет, что не может её выиграть. Поэтому, подчеркнул сенатор, США должны помочь Украине доказать это России.

Что требует Россия от НАТО в документе из Абу-Даби

Коттон отреагировал на публикацию The New York Times о документе с требованиями России, который российские чиновники распространили во время переговоров в Абу-Даби на этой неделе. Документ датирован 10 ноября, он не имеет бланка и подписи, а его подлинность газете подтвердил еще один осведомленный о переговорах источник.

По данным издания, Кремль практически не отступил от своих основных требований, несмотря на более чем 20 месяцев дипломатических усилий администрации Дональда Трампа. Среди требований Москвы:

отказ НАТО от расширения и любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии;

отвод войск и баз альянса к границам по состоянию на 1997 год;

отказ Франции и Великобритании от применения своего ядерного арсенала для защиты других европейских стран;

прекращение поставок западного оружия и техники в Украину;

вступление Украины в ЕС только при условии, что Киев не будет участвовать в общей оборонной политике блока.

Большинство этих пунктов повторяет российский ультиматум декабря 2021 года. Новым стало именно ядерное требование к Парижу и Лондону.

Как в Вашингтоне отреагировали на требования Москвы

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что спецпосланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер напомнили российской стороне: с декабря 2021 года многое изменилось. Представители США призвали россиян смотреть в будущее и дали понять, что готовы рассматривать новые предложения Москвы, если те будут предусматривать конкретные шаги по снижению напряженности.

Жесткую позицию Россия обнародовала накануне встречи Путина и Трампа в китайском Шэньчжэне, запланированной на следующую неделю в рамках саммита АТЭС. Экономические стимулы, которые предлагали Кремлю Виткофф и Кушнер, пока не побудили Москву пойти на уступки.

Силы НАТО и государств "оси зла" / Инфографика: Главред

Пойдет ли Кремль на уступки в переговорах

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Кремль и в дальнейшем будет делать ставку на войну и давление на Украину.

"Россия, как и прежде, будет делать ставку на продолжение войны и давление на Украину. У Путина такая позиция: раз не удалось достичь желаемого политическим путем - через Трампа и "дух Анкориджа", значит, он будет добиваться этого военной силой", - подчеркнул эксперт.

Говоря о перспективах переговоров, аналитик предположил, что условия Москвы будут только ужесточаться.

"Кремль будет ужесточать условия и выдвигать новые требования. Поэтому оптимизма по поводу того, что что-то изменится к лучшему для нас или что Кремль перейдет к более рациональной позиции, у меня нет", - пояснил Золотарев.

В то же время прямой военной операции России против альянса в ближайшее время эксперт не ожидает.

"Пока продолжается война в Украине, у Кремля нет никакого смысла распылять ресурсы. Поэтому операция против НАТО, на мой взгляд, маловероятна", - подытожил он.

Переговоры о мире - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия выдвинула новые требования к НАТО в обмен на мир в Украине. Кремль хочет, чтобы альянс отвел войска к границам 1997 года, а Франция и Великобритания отказались защищать союзников ядерным оружием. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал такие условия прямой угрозой для своей страны.

До этого спецпосланцы Трампа побывали в Москве. Путин провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Стороны обсудили обмен пленными и безопасность в Европе.

Еще ранее в Абу-Даби состоялся раунд трехсторонних переговоров. Украина, США и Россия завершили встречу в Абу-Даби и сделали ряд заявлений. Среди тем были масштабный обмен пленными и дальнейшие контакты с Кремлем.

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