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Можно ли замораживать молоко в коробке: важное правило, о котором стоит знать

Марина Иваненко
14 ноября 2026, 11:42
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Молоко можно хранить в морозильной камере до трёх месяцев, но есть одно важное условие. Как правильно замораживать, размораживать и использовать этот продукт?
Можно ли замораживать молоко
Можно ли замораживать молоко / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему нельзя замораживать молоко в картонной упаковке
  • Как правильно замораживать и размораживать продукт
  • Для каких блюд подойдет размороженное молоко

Молоко относится к продуктам с относительно коротким сроком хранения после вскрытия упаковки. Если его осталось много, а использовать в ближайшее время не удастся, возникает вопрос: можно ли положить продукт в морозильник? Оказывается, это вполне возможно, но важно соблюдать определенные рекомендации. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает польское издание Interia Kobieta, молоко можно замораживать, однако перед этим его нужно перелить из картонной упаковки в другую емкость.

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Можно ли замораживать молоко в картонной упаковке

Замораживать молоко в морозильной камере разрешено, но оставлять его в оригинальной картонной упаковке не рекомендуется. При замерзании жидкость увеличивается в объеме, из-за чего картон может деформироваться или даже разорваться.

Лучше всего перелить молоко в герметичный пластиковый контейнер, предназначенный для замораживания. Важно не наполнять его до самого верха, а оставить немного свободного места для расширения жидкости.

Еще один вариант - специальные пакеты с застежкой для замораживания продуктов. Небольшие порции молока также можно разлить в формы для льда. Это удобно, если в дальнейшем потребуется лишь небольшое количество продукта для приготовления блюд.

Замораживать нужно только свежее молоко. Если продукт уже начал портиться, морозильник не сделает его безопасным для употребления.

Всё о том, можно ли замораживать молоко, можно посмотреть здесь:

Как правильно размораживать молоко

В морозильной камере молоко можно хранить до трех месяцев. Однако важно не только правильно его заморозить, но и соблюдать рекомендации при размораживании.

Лучше всего заранее переставить емкость из морозильной камеры в холодильник и оставить там до полного размораживания. Так продукт будет постепенно нагреваться, без резких перепадов температуры.

Не стоит оставлять молоко размораживаться при комнатной температуре. Такой способ может создать благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

После размораживания молоко иногда меняет свою консистенцию: жир может отделяться от жидкости. Это естественное следствие замораживания. Чтобы вернуть продукту однородность, достаточно тщательно его встряхнуть или перемешать.

После размораживания молоко нужно использовать как можно быстрее, соблюдая правила хранения в холодильнике.

Для чего можно использовать замороженное молоко

После замораживания молоко сохраняет питательную ценность, однако его текстура и вкус могут несколько измениться. Из-за этого оно не всегда подходит для употребления в чистом виде или добавления в кофе.

В то же время размороженный продукт можно использовать для приготовления многих блюд. Он хорошо подходит для выпечки, горячих блюд и десертов.

В частности, такое молоко можно добавлять в тесто для блинов, вафель, маффинов, пирогов и дрожжевых булочек. Оно также пригодится при приготовлении домашнего хлеба.

Еще один вариант использования - соусы и супы. Размороженное молоко можно добавлять в соус бешамель, сырные соусы, крем-супы и молочные супы.

Кроме того, оно подойдет для картофельного пюре, запеканок, овсянки, манной каши и риса с молоком. Его также можно использовать для коктейлей и смузи: после смешивания с фруктами или другими ингредиентами изменение консистенции будет менее заметным.

Молоко после замораживания можно добавлять и в десерты, в частности в пудинги и пудинг из чиа.

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