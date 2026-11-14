Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

Кратко:
- В Киеве и области объявили тревогу
- Прогремели взыры
- Под Киевом вспыхнул пожар
Утром в субботу, 14 ноября, в Киеве и области объявили "желтый" уровень тревоги на фоне атаки дронов. Были слышны звуки взрывов. В Вышгороде вспыхнул сильный пожар после попадания БПЛА.
Местные каналы опубликовали кадры возгорания и густого дыма над территорией.
В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате утренней атаки БпЛА в Вышгородском районе повреждены складские помещения. Возник пожар.
На месте работают подразделения ГСЧС.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории на двух локациях.
По предварительным данным, без пострадавших. Экстренные службы направляются на места.
Атаки РФ по Украине - новости
Как сообщал Главред, в ночь на 13 ноября российские дроны атаковали Киев, Ровно и Винницу. В столице обломки беспилотника упали на здание медучреждения в Шевченковском районе, где вспыхнул пожар. Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович тогда сообщал о трех пострадавших.
Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронов на Киев в ночь на 13 ноября российские оккупанты повредили Национальный институт травматологии и ортопедии в Шевченковском районе. Взрывная волна повредила фасад и выбила более 100 окон в более чем шести отделениях, а второй этаж здания частично разрушен.
В ВС ВСУ сообщили, что в ночь на 13 ноября Россия атаковала Украину 117 ударными беспилотниками, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или подавили 80 дронов, однако попадания зафиксированы на 24 локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще на 10.
До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар
Следующий массированный удар по Украине страна-агрессор Россия может нанести через полторы-две недели, когда температура воздуха станет ниже, а атаку меньшего масштаба - уже через неделю. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Аналитик выделяет несколько форматов атак. Первый - это обстрелы с ограниченным набором средств поражения. Второй - комбинированные удары с применением более 50 ракет различных типов, иногда до 70–80. От формата зависят и интервалы между волнами.
"Что касается разведывательного удара - в течение 24–48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если этого не произойдет, то следующую атаку с ограниченным боекомплектом могут осуществить через неделю. Массированный удар - через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)", - отмечает Коваленко.
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