Мощный пожар под Киевом: дрон атаковал складские помещения в Вышгороде

Перед "прилетом" в Киеве и области был объявилен "желтый" уровень тревоги.

https://glavred.info/war/moshchnyy-pozhar-pod-kievom-dron-atakoval-skladskie-pomeshcheniya-v-vyshgorode-10812029.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали склады в Вышгороде / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

В Киеве и области объявили тревогу

Прогремели взыры

Под Киевом вспыхнул пожар

Утром в субботу, 14 ноября, в Киеве и области объявили "желтый" уровень тревоги на фоне атаки дронов. Были слышны звуки взрывов. В Вышгороде вспыхнул сильный пожар после попадания БПЛА.

Местные каналы опубликовали кадры возгорания и густого дыма над территорией.

видео дня

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в результате утренней атаки БпЛА в Вышгородском районе повреждены складские помещения. Возник пожар.

На месте работают подразделения ГСЧС.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Пожар в Вышгороде 14 ноября / скриншот

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории на двух локациях.

По предварительным данным, без пострадавших. Экстренные службы направляются на места.

Атаки РФ по Украине - новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 ноября российские дроны атаковали Киев, Ровно и Винницу. В столице обломки беспилотника упали на здание медучреждения в Шевченковском районе, где вспыхнул пожар. Глава Шевченковской РГА Александр Сазанович тогда сообщал о трех пострадавших.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронов на Киев в ночь на 13 ноября российские оккупанты повредили Национальный институт травматологии и ортопедии в Шевченковском районе. Взрывная волна повредила фасад и выбила более 100 окон в более чем шести отделениях, а второй этаж здания частично разрушен.

В ВС ВСУ сообщили, что в ночь на 13 ноября Россия атаковала Украину 117 ударными беспилотниками, 63 из которых были реактивными. Силы обороны сбили или подавили 80 дронов, однако попадания зафиксированы на 24 локациях, а обломки сбитых аппаратов упали еще на 10.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар

Следующий массированный удар по Украине страна-агрессор Россия может нанести через полторы-две недели, когда температура воздуха станет ниже, а атаку меньшего масштаба - уже через неделю. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Аналитик выделяет несколько форматов атак. Первый - это обстрелы с ограниченным набором средств поражения. Второй - комбинированные удары с применением более 50 ракет различных типов, иногда до 70–80. От формата зависят и интервалы между волнами.

"Что касается разведывательного удара - в течение 24–48 часов россияне, руководствуясь информацией о целях, могут его нанести. Если этого не произойдет, то следующую атаку с ограниченным боекомплектом могут осуществить через неделю. Массированный удар - через полторы-две недели (когда температура воздуха станет ниже нынешней)", - отмечает Коваленко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред