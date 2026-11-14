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Сенаторы США выдвинули требование к Маску в связи с ограничением Starlink в Украине

Дарья Пшеничник
14 ноября 2026, 09:50
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Законодатели хотят получить документы, начиная с 1 сентября, в частности переписку с Белым домом и Пентагоном о работе сервисов в Украине.

воин всу, Starlink, илон маск
Маск должен до 30 ноября отчитаться перед сенаторами о сохранности архива, касающегося Starlink и Starshield / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, 92 ОШБр

Кратко:

видео дня
  • Сенаторы США требуют от Маска сохранить документы SpaceX
  • Речь идет об ограничениях Starlink и Starshield для Украины
  • Крайний срок для письменного ответа - 30 ноября

Сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс потребовали от Илона Маска сохранить все документы, касающиеся ограничений, которые SpaceX ввела для Украины на использование спутниковых сервисов Starlink и Starshield. До 30 ноября миллиардер должен письменно подтвердить, что компания приняла все необходимые меры для сохранения документации, сообщает Reuters.

Требование касается всех материалов, начиная с 1 сентября. Речь идет о переписке о функционировании Starlink и Starshield в Украине, а также о контактах Маска и топ-менеджмента SpaceX с Белым домом и Пентагоном.

Сенаторы усмотрели угрозу для систем США

По мнению законодателей, действия компании ставят под сомнение, может ли частная структура по своему усмотрению распоряжаться каналами связи, от которых зависит национальная безопасность. Отдельно сенаторы раскритиковали закрытость, с которой SpaceX принимала такие решения.

Обращение касается не только Украины: сенаторы применяют этот пример и к американской государственной инфраструктуре.

"Ограничения, введенные в октябре и ноябре, вызывают тревожные опасения: подобные уязвимости могут существовать даже в тех системах, на которые полагается правительство США", - говорится в письме Шахин и Кунса, адресованном Маску.

Почему ограничение скорости Starlink мешает ПВО Украины

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии УНИАН предположил, что американцы, вероятно, ориентировались на среднюю скорость обычного поршневого "Шахеда".

"Почему выбрали именно 100 миль? Сложно сказать, о чем думали американцы. Но, скорее всего, они ориентировались на какую-то условную среднюю скорость обычного "Шахеда", - отметил он.

Однако такое ограничение, по словам эксперта, в первую очередь вредит украинским защитникам неба, ведь реактивные дроны противника летают значительно быстрее.

"Но они, видимо, не знают, что реактивные "Шахеды" развивают скорость до 1000 километров в час. И это больше мешает нашей ПВО, чем россиянам нас убивать", - подчеркнул Корсун.

Следует отметить, что Starshield - это военная версия Starlink. Она обеспечивает связь на передовой и управление беспилотниками, с помощью которых перехватывают российские ракеты и дроны.

Starshield
Starshield / Инфографика: Главред

Ограничения Starlink в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости терминалов Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) - вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.

Напомним, что предыдущее ограничение для терминалов Starshield в Украине ввели в ночь на 14 октября. Впоследствии The Wall Street Journal рассказал, кто на самом деле приказал замедлить работу Starlink в Украине. В зависимости от устройства и подразделения связь тогда пропадала на скоростях от 72 до 161 км/ч.

Расследовать ситуацию в США не спешат. Офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать ограничения работы Starlink и Starshield в Украине.

Позиция владельца SpaceX Илона Маска в отношении Украины тоже вызывает вопросы. Он распространил в X пост, в котором решение предоставить Украине Starlink назвали ошибкой. Сам репост миллиардер не комментировал.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

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