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В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности

Руслана Заклинская
12 ноября 2026, 11:28
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Президент признал, что из-за новых ограничений средства поражения уже не успевают за вражескими целями, и по Украине наносятся удары.
В Украине фиксируют сбои в работе Starshield: Зеленский заявил о неслучайности
Starshield вновь ограничил скорость на фронте / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com, 33-я отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Starshield над Украиной работает с ограничением скорости 161 км/ч
  • Средства сбивания не успевают за реактивными дронами
  • Киев выясняет обстоятельства у США

Украинские подразделения уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости терминалов Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) - вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями. Из-за этого средствам сбивания не хватает скорости для перехвата реактивных дронов страны-агрессора РФ, и уже есть попадания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Глава государства сослался на доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

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"Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости", - подчеркнул президент.

Для Украины, по словам главы государства, речь идет прежде всего о значительном затруднении перехвата российских реактивных дронов. Последствия уже ощутимы.

"К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства сбивания не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - написал Зеленский.

Президент добавил, что Украина пытается выяснить все обстоятельства с американской стороной. Кто именно принял решение о новых ограничениях, в посте не уточняется.

Starshield
Starshield / Инфографика: Главред

Может ли Украина заменить Starlink другими системами

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду обратил внимание, что зависимость от американской системы пока не удается быстро компенсировать даже европейским партнерам.

"Показательна и ситуация со Starlink. Оказалось, что быстро заменить эту систему без американцев европейцы пока не могут", - отметил эксперт.

Последствия ограничений для армии еще в октябре оценивал эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш") в комментарии LIGA.net. По его словам, ограничение скорости ударило не только по перехвату дронов, но и по авиации.

"Ограничение скорости Starshield повлияло на важный канал передачи информации на боевые вертолеты", - пояснил специалист.

Бескрестнов также признал, что болезненно воспринимает зависимость обороны от решений партнеров.

"Мне очень трудно осознавать, что один внезапный шаг партнеров разрушает значительную часть нашей обороны", - добавил он.

Starlink в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, ограничения для терминалов Starshield в Украине ввели в ночь на 14 октября. Впоследствии The Wall Street Journal рассказал, кто на самом деле отдал приказ замедлить работу Starlink в Украине. В зависимости от устройства и подразделения связь тогда пропадала при скоростях от 72 до 161 км/ч.

Расследовать ситуацию в США не спешат. Офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать ограничения работы Starlink и Starshield в Украине.

Позиция владельца SpaceX Илона Маска в отношении Украины тоже вызывает вопросы. Он распространил в X пост, в котором решение предоставить Украине Starlink назвали ошибкой. Сам репост миллиардер не комментировал.

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О персоне: Евгений Хмара

Евгений Хмара - украинский военачальник, генерал-майор, который с 20 июля 2026 года официально занимает должность временно исполняющего обязанности министра обороны Украины.

До назначения в Министерство обороны он приобрел широкую известность как боевой офицер спецслужб и руководитель СБУ.

С 2011 года проходил службу в элитном Центре специальных операций "А" СБУ. В 2023 году возглавил это подразделение, а в июне 2024 года получил звание генерал-майора.

С 5 января по 17 июля 2026 года временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины (после отставки Василия Малюка).

С начала полномасштабного вторжения принимал личное участие в ключевых спецоперациях. Руководил освобождением острова Змеиный, воевал в Киевской и Донецкой областях. Под его руководством наносились глубокие удары дронами по тыловым военным объектам и НПЗ на территории России.

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