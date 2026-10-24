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Starlink возобновил работу на высоких скоростях свыше 400 км/ч - Минобороны

Анна Ярославская
24 октября 2026, 11:09
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В Минобороны Украины связывают снятие ограничений с переговорами Зеленского с США и продолжают проверять систему.
Starlink
Starlink снова поддерживает связь на скорости свыше 400 км/ч – Хмара / Коллаж: Главред, фото: Силы ТРО, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Starlink снова работает во время движения со скоростью более 400 км/ч
  • Это особенно важно для фронта, дронов и логистики
  • Ограничения для военных действовали с 14 октября
  • Минобороны продолжает следить за работой Starlink/Starshield

Спутниковая связь Starlink, которой пользуются украинские военные, снова стабильно работает во время движения со скоростью более 400 км/ч. Перебоев пока нет, заявил министр обороны Евгений Хмара, сообщает Новини.LIVE.

По словам министра, стабильная работа системы имеет первостепенное значение для фронта, беспилотников, логистики и связи. Ведомство и в дальнейшем контролирует работу Starlink и его военной версии Starshield.

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Хмара объясняет изменения контактами Владимира Зеленского с американской стороной.

"Это очередной пример того, как прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на самом высоком уровне дают результаты", - подчеркнул Хмара.

Евгений Хмара
Евгений Хмара / Инфографика: Главред

Как ограничения ударили по перехватчикам

Как писал Главред, проблемы начались в середине октября. В ночь на 14 октября SpaceX ввела ограничение скорости для терминалов Starshield, которыми пользуются ВСУ. В зависимости от средства и подразделения связь пропадала при движении со скоростью от 72 до примерно 161 км/ч.

"Ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час. Наши силы обороны не получали предупреждения об этих ограничениях, и это привело к срыву ряда миссий", - заявил тогда советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

Сильнее всего это ударило по противовоздушной обороне. Зеленский признал, что из-за снижения скорости украинские силы не смогли сбить часть реактивных "шахидов". Эти дроны летят быстрее 400 км/ч.

Первые признаки восстановления появились еще утром 24 октября. Силы обороны и специалисты Минобороны зафиксировали, что Starlink и Starshield начали поддерживать связь на скорости свыше 161 км/ч. В министерстве тогда заявили, что продолжают тестирование на более высоких скоростях, чтобы определить верхние пределы и выяснить, насколько на самом деле восстановлена связь.

Starlink
Starlink / Инфографика: Главред

Противоречивые сигналы из Вашингтона

Путь к восстановлению сопровождался противоречивыми заявлениями. 23 октября Дональд Трамп утверждал, что Илон Маск снял ограничения для военной версии Starlink. Впрочем, военные и Зеленский сообщали, что ограничения по-прежнему действуют.

В частности, в интервью ABC News 23 октября Зеленский сказал, что украинская сторона регулярно самостоятельно измеряет параметры подключения и видит, что прежний режим так и не восстановился.

"Он работает, но по-прежнему ограничен. Я слышал в СМИ, что президент Соединенных Штатов сказал, будто позвонил в Москву или что-то в этом роде, и что Starlink работает. Но он и не прекращал работу. Дело в том, чтобы скорость была неограниченной, а она до сих пор ограничена. Мы проверяем каждую ночь и каждое утро, поверьте, для меня это очень важно. Сегодня в девять утра, перед нашим разговором, мы тоже проверяли", - заявил Зеленский.

В свою очередь, советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявлял, что Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.

19 октября Зеленский рассказывал, что работа на скоростях до 400 км/ч еще не возобновлена. Он ждал ответа от госсекретаря США Марко Рубио, который пообещал предоставить информацию через 48 часов. Еще ранее президент назвал ограничение "запланированной операцией". Он пояснил, что украинские терминалы, которые тестировали на территории ЕС, превышали скоростной лимит, действующий в Украине.

Ранее агентство Reuters сообщало, что распоряжение об ограничении работы спутникового сервиса Starshield, который ВСУ используют для боевой связи и управления дронами, поступило непосредственно из Белого дома.

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Об источнике: Новости.LIVE

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