Трамп вмешался в ситуацию со Starlink в Украине: какие изменения уже заметили военные

Украинские операторы дронов отмечают более стабильную работу терминалов, однако система пока не восстановлена полностью.

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Ограничения скорости Starlink в Украине могли отменить / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео, 92 ОШБр

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Трамп попросил Маска снять ограничение скорости Starlink для Украины

После разговора связь на фронте стала более стабильной

Систему ещё не восстановили полностью, проверки продолжаются

Президент США Дональд Трамп позвонил Илону Маску и попросил отменить ограничение скорости для военной версии Starlink в Украине. Вскоре после разговора спутниковая связь на фронте стала работать стабильнее, сообщает The Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, Трамп выразил основателю SpaceX обеспокоенность тем, что ограничение по-прежнему удерживалось на отметке около 161 км/ч. Из-за этого часть украинских ударных дронов и беспилотников-перехватчиков не могла эффективно противодействовать российским атакам.

Улучшение американские и украинские чиновники зафиксировали уже 21 октября. В то же время часть украинских чиновников уточняет, что полностью систему не восстановили, хотя скорость соединения возросла.

Дронщики проверяют связь

Признаки снятия ограничения замечают и непосредственно на передовой. Журналист The Economist Оливер Кэрролл в соцсети X написал, что командиры подразделений БПЛА видят изменения в работе связи, однако проверки еще продолжаются.

"Они все еще проводят испытания, но похоже, что это действительно так", - отметил журналист.

Подобные сигналы получает и Майкл Кофман из Фонда Карнеги за международный мир, который исследует войну России против Украины. По его словам, военные подразделения сообщили, что первые тесты свидетельствуют о более стабильной работе терминалов. Аналитик убежден, что для Сил обороны это будет означать восстановление важных боевых возможностей.

"Отмена ограничения скорости значительно усилит способность Украины наносить удары в оперативную глубину и поможет расширить применение реактивных дронов-перехватчиков", - подчеркивает Кофман.

Киев ждет ответа из Вашингтона

Официальных комментариев от SpaceX или украинских ведомств относительно снятия ограничений пока нет. В то же время президент Владимир Зеленский настаивает, что полноценную работу Starlink необходимо возобновить как можно скорее, поскольку от стабильного соединения зависят координация военных на передовой и функционирование критически важной инфраструктуры.

По словам главы государства, американская сторона пообещала в ближайшие дни выяснить ситуацию и дать объяснения.

"Мы ждем информации от американских партнеров", - отметил Зеленский.

Украина ведет переговоры об отмене ограничений для Starshield

Советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что Украина ведет переговоры с SpaceX и Пентагоном об отмене ограничения скорости работы военной системы спутниковой связи Starshield.

По его словам, у Украины пока нет объяснения, почему ограничение скорости работы Starshield было введено именно в тот момент, когда отношения Киева с Вашингтоном становятся все более напряженными.

"Теперь мы понимаем, что это не только техническая проблема и не только коммерческая проблема, но и политическая. Как будет развиваться ситуация, кто примет это решение, кто влияет на эти решения, мы можем только догадываться", - отметил Бескрестнов.

Терминал Starlink / Инфографика: Главред

Ограничения Starlink в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 14 октября украинские военные сообщили об ограничении работы терминалов Starlink. При движении со скоростью свыше 160 км/ч связь начала пропадать. Из-за этого был сорван ряд важных миссий.

Администрация Дональда Трампа заявила украинской стороне, что не имеет никакого отношения к ограничениям в работе Starlink в Украине. В Белом доме сказали, что не контролируют компанию Илона Маска.

Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг причастность Вашингтона к ограничению скорости Starlink для дронов ВСУ. Он также заявил, что Украина пока не имеет доступа к военной спутниковой системе Starshield.

Впоследствии The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских чиновников, написала, что Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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