До ноября продлится "истерика Трампа": что может измениться после выборов в США

Выборы в США могут изменить расклад сил в Конгрессе. Они способны ослабить позиции Трампа, усилить контроль над Белым домом и повлиять на поддержку Украины.

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Выборы в США - как победа демократов может ослабить Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

После выборов в США позиции Трампа могут существенно ослабнуть

Победа демократов усилит контроль Конгресса над президентом

Путин может воспользоваться слабостью США для давления на Европу

До ноября президент США Дональд Трамп продолжит агрессивную политику в отношении Украины, но после выборов в Конгресс его позиции могут существенно ослабнуть. Победа демократов способна усилить давление на американского президента и уравновесить его пророссийскую позицию, что откроет для Украины возможность рассчитывать как минимум на нейтралитет Вашингтона. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в колонке для Главреда.

Как выборы могут ослабить Трампа

По мнению политолога, победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может вызвать серьезное внутриполитическое противостояние. Республиканцы рискуют столкнуться с расследованиями в парламентских комитетах, а внутри их партии могут усилиться призывы к смене политического курса перед следующими президентскими выборами.

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"Мой вывод и мой прогноз. До ноября истерика Трампа точно будет продолжаться. После выборов в Конгресс США это может измениться, поскольку есть основания ожидать, что республиканцы на них проиграют, причем провалятся с треском", - отметил Олещук.

По оценке политолога, ответственность за возможное поражение республиканцев возложат на Трампа. Это может ослабить его авторитет в партии и затруднить продвижение президентских инициатив через Конгресс, в частности при принятии бюджета.

"Таким образом, позиции Трампа существенно пошатнутся. Поэтому весьма вероятно, что в дальнейшем Украина сможет рассчитывать если не на поддержку, то на нейтралитет США. В любом случае пророссийскую позицию Трампа будет уравновешивать Конгресс", - подчеркнул политолог.

Выборы в США 2026 / Инфографика: Главред

Какая поддержка США нужна Украине

Олещук считает, что для Украины принципиальное значение имеют конкретные возможности, обеспечивающие обороноспособность страны. Даже при отсутствии активной политической поддержки со стороны американского президента сохранение доступа к этим ресурсам остается важным.

"Собственно, от США нам нужны лишь три вещи: спутниковый интернет Starlink, разведданные и возможность закупать у них ракеты для систем ПВО. В случае победы на выборах демократов обеспечить это будет возможно", - заявил он.

В то же время политолог отметил, что за последние два года Украина адаптировалась к ведению войны без активного участия США. По его словам, Вашингтон традиционно больше сосредотачивался на сдерживании эскалации, чем на обеспечении украинской победы.

"Тем более что американцы никогда не были заинтересованы в победе Украины, всегда больше беспокоились об отсутствии эскалации и о том, чтобы война не вышла за пределы Украины. Поэтому нет особых причин скучать по американцам: они нам сильно не помогали и помогать не будут", - сказал Олещук.

Политическая система США / Инфографика: Главред

Чем политика Трампа опасна для Европы

Отдельный риск политолог видит в том, как действия американской администрации могут повлиять на оценку ситуации Кремлем. По его мнению, непоследовательность Вашингтона и отсутствие результативного соглашения с Россией могут убедить Владимира Путина в том, что Запад ослаблен и не готов к решительному ответу.

В таком случае Россия может попытаться усилить давление на европейские государства, в частности продемонстрировать военную силу вблизи стран НАТО.

"Если США не продвинут нужное Кремлю соглашение, Путин может в очередной раз обидеться на Трампа и начать демонстративную военную кампанию против стран НАТО. Недаром в отдельных странах Европы уже появляются публикации, в которых размышляют над вопросом: "Есть ли смысл начинать ядерную войну ради Литвы, Латвии или Эстонии?", - отметил Олещук.

Он также предполагает, что российский президент может использовать противоречия между США и европейскими союзниками для давления на Европу. В то же время политолог не считает Трампа агентом Москвы, объясняя его действия отсутствием последовательной стратегии.

"Кстати, не слишком верю в то, что Трамп - агент Москвы: агенты всегда действуют очень системно, а Трамп - это сплошной хаос, который сам себе постоянно создает проблемы, а потом пытается хоть как-то их решить, как правило, создавая себе еще большие проблемы", - сказал политолог.

Олещук считает, что Путин использует особенности поведения американского президента, чтобы добиваться уступок от Вашингтона, не предлагая взамен реальных результатов.

"Именно на жадности Трампа постоянно играет Путин: он ещё ничего ему не дал и просто водит перед его носом "морковкой", но Штаты уже идут на уступки", - подчеркнул он.

Скандальные заявления Трампа об Украине и войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина, выразив уверенность, что высшее руководство РФ и Китая воспримет такую инициативу положительно. Оценивая предпосылки конфликта, американский лидер утверждал, что Москва "вела себя вполне нормально" в отношении Украины, и в очередной раз акцентировал внимание на масштабных объемах финансовой и военной помощи, предоставленной Киеву со стороны Вашингтона.

До этого Дональд Трамп вновь публично обвинил украинскую сторону в дестабилизации мирового рынка дизельного топлива из-за возобновления ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Заявив о существенном прогрессе в прямом диалоге с Кремлем и продвижении в вопросах обмена и освобождения заложников, он подчеркнул, что именно целенаправленные атаки на энергетическую инфраструктуру РФ затрудняют достижение окончательных мирных договоренностей.

Ранее глава Белого дома выразил откровенное нежелание сотрудничать с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его неудобным и сложным партнером для переговоров. Указывая на "многомиллиардную" поддержку Киева во времена администрации Джо Байдена, Трамп заявил, что позиция украинского руководства создает искусственные препятствия в мирном процессе, и предположил, что Украине следует назначить другого представителя для ведения дальнейших дипломатических контактов.

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О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. В 2006 году окончил философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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