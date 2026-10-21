В России разбился истребитель Су-30СМ: что случилось с экипажем

В Минобороны РФ заявили, что инцидент якобы "произошел в безлюдном районе", а "полет выполнялся без боекомплекта".

https://glavred.info/world/v-rossii-razbilsya-istrebitel-su-30sm-chto-sluchilos-s-ekipazhem-10805984.html Ссылка скопирована

В России разбился истребитель Су-30СМ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30СМ

Оба пилота катапультировались, но получили травмы

В Минобороны РФ заявили, что самолёт упал в безлюдном районе без боекомплекта

В Калининградской области России 21 октября разбился военный истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь. Об этом сообщили российские Telegram-каналы и Минобороны РФ.

По информации российских СМИ, самолет упал в Черняховском районе между селами Тимофеевка и Зеленый Бор. Авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент якобы "произошел в безлюдном районе", а "полет выполнялся без боекомплекта".

видео дня

Оба члена экипажа катапультировались. По данным российского военного ведомства, угрозы их жизни нет. В то же время российские СМИ сообщали, что пилоты получили травмы и находятся в госпитале в состоянии средней тяжести.

Что известно о Су-30СМ

Су-30СМ - двухместный многоцелевой истребитель, находящийся на вооружении военно-воздушных сил и морской авиации России. Самолет предназначен для выполнения задач по завоеванию превосходства в воздухе и поражению воздушных и наземных целей.

Су-30 / Инфографика: Главред

Потери российской авиации - последние новости по теме

"Главред" сообщал, что 29 сентября разбился стратегический бомбардировщик Ту-9 в Амурской области РФ во время учебно-тренировочного полёта. Погибли шесть членов экипажа, ещё один военнослужащий получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, российские СМИ сообщали о падении истребителя Су-57 в Подмосковье во время тренировочного полета. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, официального подтверждения причин аварии не поступало. Инцидент произошел 23 июля в Одинцовском районе Подмосковья.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что в Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Минобороны отметило, что экипаж катапультировался и разрушений на земле нет. Авиакатастрофа произошла 15 июня в районе Свирска в Иркутской области.

Читайте другие новости:

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по разработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере обороны, а также руководству Вооружёнными Силами РФ. Министр обороны РФ - Андрей Ремович Белоусов (с мая 2024 года). Верховный главнокомандующий - президент РФ. Штаб-квартира: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19 (Главный штаб / Национальный центр управления обороной РФ - Фрунзенская наб., д. 22/2). Официальный сайт: mil.ru

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред