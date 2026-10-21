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В России разбился истребитель Су-30СМ: что случилось с экипажем

Инна Ковенько
21 октября 2026, 15:39обновлено 21 октября, 16:17
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В Минобороны РФ заявили, что инцидент якобы "произошел в безлюдном районе", а "полет выполнялся без боекомплекта".
В России разбился истребитель Су-30СМ
В России разбился истребитель Су-30СМ / Коллаж: Главред, фото: скриншот
  • В Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30СМ
  • Оба пилота катапультировались, но получили травмы
  • В Минобороны РФ заявили, что самолёт упал в безлюдном районе без боекомплекта

В Калининградской области России 21 октября разбился военный истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы в военный госпиталь. Об этом сообщили российские Telegram-каналы и Минобороны РФ.

По информации российских СМИ, самолет упал в Черняховском районе между селами Тимофеевка и Зеленый Бор. Авиакатастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент якобы "произошел в безлюдном районе", а "полет выполнялся без боекомплекта".

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Оба члена экипажа катапультировались. По данным российского военного ведомства, угрозы их жизни нет. В то же время российские СМИ сообщали, что пилоты получили травмы и находятся в госпитале в состоянии средней тяжести.

Что известно о Су-30СМ

Су-30СМ - двухместный многоцелевой истребитель, находящийся на вооружении военно-воздушных сил и морской авиации России. Самолет предназначен для выполнения задач по завоеванию превосходства в воздухе и поражению воздушных и наземных целей.

Су-30, Су 30, Су30 Инфографика Главред
Су-30 / Инфографика: Главред

Потери российской авиации - последние новости по теме

"Главред" сообщал, что 29 сентября разбился стратегический бомбардировщик Ту-9 в Амурской области РФ во время учебно-тренировочного полёта. Погибли шесть членов экипажа, ещё один военнослужащий получил травмы и был госпитализирован.

Напомним, российские СМИ сообщали о падении истребителя Су-57 в Подмосковье во время тренировочного полета. По предварительным данным, пилот успел катапультироваться, официального подтверждения причин аварии не поступало. Инцидент произошел 23 июля в Одинцовском районе Подмосковья.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что в Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Минобороны отметило, что экипаж катапультировался и разрушений на земле нет. Авиакатастрофа произошла 15 июня в районе Свирска в Иркутской области.

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Об источнике: Министерство обороны России

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авиакатастрофа Су-30
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