В РФ разбился бомбардировщик Ту-22М3 – появились новые детали авиакатастрофы

На месте крушения разразился пожар, а в небо поднялся черный столб дыма.

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В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

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В РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3

После авиакатастрофы в небо поднялся густой столб дыма

По данным Минообороны РФ, "экипаж катапультировался, а разрушений на земле нет"

В понедельник, 15 июня, в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик РФ Ту-22М3. На месте катастрофы поднимается огромный столб дыма. Местные паблики публикуют видео аварии.

По словам очевидцев, экипаж якобы успел спастись, люди выпрыгнули с борта с парашютами.

видео дня

Смотрите видео момента падения самолета:

Отмечается, что дальний бомбардировщик упал в районе Свирска на берегу Ангары.

Предварительно причиной крушения самолета стал отказ двигателей. На борту Ту-22 находились командир самолета, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.

Что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны РФ говорят, что стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время захода на посадку после учебно-тренировочного полета. Отмечается, что экипаж якобы успел катапультироваться.

"Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", - говорится в сообщении.

Самолеты Ту/ Инфографика Главреда

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