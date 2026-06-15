В РФ разбился бомбардировщик Ту-22М3 – появились новые детали авиакатастрофы

Главное:
- В РФ разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3
- После авиакатастрофы в небо поднялся густой столб дыма
- По данным Минообороны РФ, "экипаж катапультировался, а разрушений на земле нет"
В понедельник, 15 июня, в Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик РФ Ту-22М3. На месте катастрофы поднимается огромный столб дыма. Местные паблики публикуют видео аварии.
По словам очевидцев, экипаж якобы успел спастись, люди выпрыгнули с борта с парашютами.
Смотрите видео момента падения самолета:
Отмечается, что дальний бомбардировщик упал в районе Свирска на берегу Ангары.
Предварительно причиной крушения самолета стал отказ двигателей. На борту Ту-22 находились командир самолета, его помощник, штурман-навигатор и штурман-оператор.
Что говорят в Минобороны РФ
В Минобороны РФ говорят, что стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области во время захода на посадку после учебно-тренировочного полета. Отмечается, что экипаж якобы успел катапультироваться.
"Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС", - говорится в сообщении.
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