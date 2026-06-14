Россия в огне: под ударом оказались чрезвычайно важные для россиян объекты

Что известно:
- Силы обороны Украины ударили по объектам РФ
- Под ударом оказалось предприятие "Азот" в Тульской области РФ
- Украина атаковала нефтяной объект в Ярославской области РФ
Украинские силы нанесли удары по важным объектам на территории РФ и временно оккупированных территориях. Под ударом оказался нефтяной объект в Ярославской области РФ. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Этот нефтяной объект имел значение для резерва оккупантов. Также было атаковано предприятие "Азот" в Тульском регионе РФ. От деятельности этого предприятия зависят возможности россиян по производству взрывчатых веществ.
"В шести российских аэропортах были введены ограничения авиасообщения, а в целом за период с вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога. Были попадания и по военной логистике оккупанта на временно оккупированной территории Украины", — отметил президент.
Смотрите видео с последствиями атаки на РФ:
Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет план дальнобойных санкций против РФ в ответ на отказ завершить войну.
"Мы предлагали руководству России все возможные форматы переговоров, и ответом стало лишь продолжение агрессии и попытки ее расширить. Логично, что война возвращается туда, откуда и пришла. Украине нужен мир. Слава Украине!" - сказал президент.
Удары по РФ 14 июня — подробности от СБУ
Бойцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по нефтебазе Росрезерва "Темп" в городе Рыбинске Ярославской области РФ. Эта нефтебаза входит в систему государственного материального резерва РФ. Она использовалась для хранения бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов.
"Отсюда РФ поставляет нефтепродукты для своих северо-восточных регионов и обеспечивает стратегические запасы топлива для нужд армии. После попаданий беспилотников СБУ на нефтебазе начался масштабный пожар. Фиксируются как минимум три крупных очага возгорания в резервуарном парке, который насчитывает более 60 емкостей для хранения", — говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что российские склады нефтепродуктов, НПЗ и логистическая инфраструктура остаются законными целями для СБУ.
В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по живой силе, пунктам управления и складам оккупантов:
- командно-наблюдательный пункт в районе Некислицы Брянской области РФ;
- пункты управления БПЛА в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика Донецкой области;
- мастерскую по производству и снаряжению боеприпасов для тяжелых дронов в районе Сокологорска Луганской области;
- полевой артиллерийский склад в районе Приазовского и склад материально-технических средств в районе Клебан-Бика.
Под удары попал личный состав оккупантов в районах:
- Малоконстантиновки Луганской области,
- Жеребянок Запорожской области,
- Яблуновки, Новоекономичного и Багатыря Донецкой области, Волчанска Харьковской области,
- Сичневого Днепропетровской области,
- Троебортного Брянской области (РФ).
Удары вглубь России - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 13 июня украинские беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края страны-агрессора России.
Местный губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. В результате есть погибший, предварительно, пострадали три человека.
До этого Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России поразили нефтеперерабатывающие заводы "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.
Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территорий врага.
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Об источнике: СБУ
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