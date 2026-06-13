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Неудача за неудачей: Путин признал провал армии РФ в войне, что за этим стоит

Анна Косик
13 июня 2026, 09:33
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Даже диктатор уже не может игнорировать успехи украинских военных.
Путин, армия РФ
Путин не просто так заговорил об успехах Сил обороны / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

  • Путин начал признавать неудачи собственной армии
  • Диктатор по-прежнему умалчивает о некоторых успехах Сил обороны Украины
  • Глава Кремля, скорее всего, хочет показать, что осведомлен о ситуации

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин, похоже, начал признавать неудачи оккупационной армии страны-агрессора России. Это произошло во время торжеств по случаю Дня России, который отмечался 12 июня.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), несмотря на частичное признание проблем в армии РФ, Путин не готов признавать реальные масштабы военных вызовов, стоящих перед Россией.

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Как Путин признал неудачи своей армии

Во время встречи с оккупантами Путин признал, что Украина наносит удары по тылам РФ. По словам диктатора, дальнобойные удары Киев использует якобы для раздора в российском обществе и нанесения экономического ущерба РФ.

При этом Путин представляет удары Украины не как нечто серьезное. Он утверждает, что РФ усиливает ПВО, экономика страны быстро восстанавливается, а также Москва готовит ответные удары.

Кроме того, кремлевскому диктатору пришлось признать, что армия РФ продвигается "не так быстро, как хотелось бы". В то же время он подчеркнул, что оккупанты все еще постепенно продвигаются каждый день.

О украинских контратаках, в результате которых Силы обороны добились тактических успехов, Путин пока молчит.

"Путин, вероятно, решил признать некоторые неудачи, с которыми сталкиваются российские войска, чтобы казаться более осведомленным о реалиях поля боя для российских военнослужащих, которые непосредственно испытали эти неудачи", – подытожили аналитики.

Как Украина может закончить войну – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам общественного деятеля Леонида Невзлина, нынешний этап противостояния может оказаться решающим для сохранения украинского преимущества на поле боя.

Пока Украина сохраняет преимущество, созданное во многом собственными технологиями и инженерными решениями, Запад обязан помочь ей развить и закрепить его. Если союзники не готовы передавать больше своего оружия и технологий, то они как минимум должны поддержать то, чего украинцы уже достигли самостоятельно.

Война в Украине — последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что война России против Украины может завершиться уже к концу 2026 года, сейчас есть такой шанс.

Накануне сообщалось, что Силы обороны Украины усилили удары по территории России, сосредоточив атаки на нефтепереработке, логистике и оборонных предприятиях.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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