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"Чтобы РФ горела ещё сильнее": Украина будет просить у ЕС $20 млрд на усиление ударов

Дарья Пшеничник
12 июня 2026, 09:58обновлено 12 июня, 10:43
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Издание отмечает, что просьба о выделении средств будет озвучена 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Украина намерена усилить удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное из новости:

  • Украина запросит у союзников 20 млрд долларов
  • Средства нужны для ПВО, дронов и боеприпасов
  • Киев подчеркивает, что шанс усилить давление на РФ быстро уменьшается

видео дня

Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", — подчеркнул он.

Когда и где Украина озвучит запрос

По данным издания, официальное обращение прозвучит 18 июня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Тему дополнительного финансирования уже поднимали министр обороны Михаил Федоров и другие правительственные чиновники во время встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

Сколько должны дать партнеры

Собеседник Politico отметил, что каждой стране предложат внести от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь общей суммы в 20 миллиардов. Формат может быть как прямой помощью, так и кредитом.

Вопрос поддержки Украины станет одним из ключевых на июльском саммите НАТО в Анкаре, где ожидается присутствие президента Владимира Зеленского.

На что пойдут средства

Минобороны напоминает, что партнеры уже пообещали предоставить 38 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году. Дополнительные 20 миллиардов планируют направить на усиление ПВО, увеличение взносов в программу PURL, закупку беспилотников, боеприпасов, средств РЭБ, вооружения дальнего действия и продукции украинского ОПК.

Цель — поддержать интенсивность ударов по российским военным целям.

Почему Украине нужны деньги именно сейчас

Украинский чиновник подчеркнул, что поддержка Германии, Норвегии и Нидерландов уже изменила динамику войны, но темп необходимо наращивать, пока Россия не успела адаптироваться.

"Окно возможностей постепенно закрывается. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем потерять единственный реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия разработает собственные беспилотники для нанесения ударов в середине траектории, это станет для нас катастрофой", — предупредил он.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Возможен ли топливный кризис в РФ — мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, что дефицит топлива в России может обостриться уже в ближайшие месяцы на фоне перебоев с поставками и очередей на АЗС. В перспективе это может привести к полноценному топливному кризису, который уже фиксируется во временно оккупированном Крыму.

"Надо посмотреть на Крым: то, что мы видим сегодня в Крыму, — это то, что Россия может увидеть у себя в июле. Произойдет ли это именно в июле или уже в августе, когда со стороны аграрного сектора возрастет потребность в топливе, – другой вопрос. Но Крым сейчас – это прообраз того, что ждет Россию в ближайшее время", – отметил он.

Гончар добавил, что Россия пытается частично компенсировать проблемы с топливом за счет белорусских нефтеперерабатывающих заводов, работающих на российской нефти. В то же время, по его мнению, этих объемов недостаточно, чтобы существенно повлиять на общую ситуацию и стабилизировать рынок топлива в РФ.

Удары Украины по РФ - последние новости

Как писал Главред, в пятницу утром, 12 июня, территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане — химический завод "Нижнекамскнефтехим".

Напомним, в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.

Афипский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с проектной мощностью более 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое, в частности, поставляется для российской оккупационной армии.

Также ранним утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.

Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.

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Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

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