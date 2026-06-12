"Чтобы РФ горела ещё сильнее": Украина будет просить у ЕС $20 млрд на усиление ударов

Главное из новости:
- Украина запросит у союзников 20 млрд долларов
- Средства нужны для ПВО, дронов и боеприпасов
- Киев подчеркивает, что шанс усилить давление на РФ быстро уменьшается
Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.
"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", — подчеркнул он.
Когда и где Украина озвучит запрос
По данным издания, официальное обращение прозвучит 18 июня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Тему дополнительного финансирования уже поднимали министр обороны Михаил Федоров и другие правительственные чиновники во время встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.
Сколько должны дать партнеры
Собеседник Politico отметил, что каждой стране предложат внести от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь общей суммы в 20 миллиардов. Формат может быть как прямой помощью, так и кредитом.
Вопрос поддержки Украины станет одним из ключевых на июльском саммите НАТО в Анкаре, где ожидается присутствие президента Владимира Зеленского.
На что пойдут средства
Минобороны напоминает, что партнеры уже пообещали предоставить 38 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году. Дополнительные 20 миллиардов планируют направить на усиление ПВО, увеличение взносов в программу PURL, закупку беспилотников, боеприпасов, средств РЭБ, вооружения дальнего действия и продукции украинского ОПК.
Цель — поддержать интенсивность ударов по российским военным целям.
Почему Украине нужны деньги именно сейчас
Украинский чиновник подчеркнул, что поддержка Германии, Норвегии и Нидерландов уже изменила динамику войны, но темп необходимо наращивать, пока Россия не успела адаптироваться.
"Окно возможностей постепенно закрывается. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим ей время снова адаптироваться, мы можем потерять единственный реальный шанс положить конец этой войне путем настоящих переговоров. А если Россия разработает собственные беспилотники для нанесения ударов в середине траектории, это станет для нас катастрофой", — предупредил он.
Возможен ли топливный кризис в РФ — мнение эксперта
Эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, что дефицит топлива в России может обостриться уже в ближайшие месяцы на фоне перебоев с поставками и очередей на АЗС. В перспективе это может привести к полноценному топливному кризису, который уже фиксируется во временно оккупированном Крыму.
"Надо посмотреть на Крым: то, что мы видим сегодня в Крыму, — это то, что Россия может увидеть у себя в июле. Произойдет ли это именно в июле или уже в августе, когда со стороны аграрного сектора возрастет потребность в топливе, – другой вопрос. Но Крым сейчас – это прообраз того, что ждет Россию в ближайшее время", – отметил он.
Гончар добавил, что Россия пытается частично компенсировать проблемы с топливом за счет белорусских нефтеперерабатывающих заводов, работающих на российской нефти. В то же время, по его мнению, этих объемов недостаточно, чтобы существенно повлиять на общую ситуацию и стабилизировать рынок топлива в РФ.
Удары Украины по РФ - последние новости
Как писал Главред, в пятницу утром, 12 июня, территорию страны-агрессора РФ атаковали беспилотники. В Самарской области России под удар дронов попал химический завод "Тольяттикаучук", а в Татарстане — химический завод "Нижнекамскнефтехим".
Напомним, в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На территории предприятия вспыхнул сильный пожар.
Афипский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России с проектной мощностью более 6 млн тонн нефти в год. Предприятие производит топливо, которое, в частности, поставляется для российской оккупационной армии.
Также ранним утром 10 июня в российских Чебоксарах (Чувашская республика) прогремела серия мощных взрывов. Над городом поднялся черный дым. Вероятно, под ударом ракет "Фламинго" оказался завод ВНИИР-Прогресс, выпускающий компоненты для российского оружия.
Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил ракетный удар по городу.
Отметим, Чебоксары расположены примерно в 1000 километрах от границы с Украиной.
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Об источнике: Politico
Politico (первоначально известная как The Politico) — американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект — совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания — события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
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