Как быстро приклеить обои, если отклеился шов: мастер поделился секретом

О чём идёт речь в материале:
- Клей для швов обоев: как пользоваться
- Как замаскировать стыки на обоях
Со временем обои на стыках могут отклеиваться, из-за чего на стенах появляются вздутия и щели, сквозь которые проглядывает голая поверхность. Исправить этот дефект можно буквально за несколько минут, не тратя время на разведение большой порции клея. О простом способе точечного ремонта рассказал автор YouTube-канала Smart Fox.
Главред выяснил, чем подклеить обои на стыках.
Прежде чем приступать к работе, мастер советует оценить реальный масштаб проблемы.
"Все, что вам нужно сделать, - это с помощью шпателя проверить, насколько сильно обои на самом деле отклеились. Готовить целую порцию клея только ради нескольких небольших участков просто нецелесообразно", - отметил блогер.
Как приклеить стыки обоев клеем для швов
Для точечного ремонта достаточно приобрести специальный клей для швов в небольшом тюбике - его удобно наносить непосредственно на стену или обратную сторону полотна. После этого участок тщательно разглаживают специальным валиком.
"Слегка отодвинув обои в сторону, я наношу клей на стену и сразу хорошо его размазываю. Затем прижимаю полотно обратно и прохожусь по всей поверхности специальным валиком для швов", - рассказал он.
Смотрите видео о том, как устранить вздутия на обоях:
Во время прижимания часть клея может выступить из-под края. Избавиться от излишка следует немедленно, пока он не высох на лицевой стороне.
"Его следует немедленно удалить влажной салфеткой, чтобы он не прилип к обоям. Обычно клей легко снимается, поэтому в итоге не останется никаких следов", - подчеркнул автор видео.
Как подклеить обои посередине стены
Метод с использованием тубного клея для швов отлично работает не только на стыках у потолка или плинтуса, но и на любом участке полотна, где нет открытого края.
"Это так же хорошо работает в любом месте посередине стены. Просто с помощью шпателя проверьте, насколько под обои попал воздух, нанесите немного клея для швов и снова разгладьте это место", - подытожил автор YouTube-канала Smart Fox.
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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox"
"Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.
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