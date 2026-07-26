Как быстро приклеить обои, если отклеился шов: мастер поделился секретом

Автор канала Smart Fox показал, как закрепить шов клеем и валиком, не переклеивая весь полотно.

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Как легко наклеить обои на стыках без приготовления клея - простой способ за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Клей для швов обоев: как пользоваться

Как замаскировать стыки на обоях

Со временем обои на стыках могут отклеиваться, из-за чего на стенах появляются вздутия и щели, сквозь которые проглядывает голая поверхность. Исправить этот дефект можно буквально за несколько минут, не тратя время на разведение большой порции клея. О простом способе точечного ремонта рассказал автор YouTube-канала Smart Fox.

Главред выяснил, чем подклеить обои на стыках.

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Прежде чем приступать к работе, мастер советует оценить реальный масштаб проблемы.

"Все, что вам нужно сделать, - это с помощью шпателя проверить, насколько сильно обои на самом деле отклеились. Готовить целую порцию клея только ради нескольких небольших участков просто нецелесообразно", - отметил блогер.

Как приклеить стыки обоев клеем для швов

Для точечного ремонта достаточно приобрести специальный клей для швов в небольшом тюбике - его удобно наносить непосредственно на стену или обратную сторону полотна. После этого участок тщательно разглаживают специальным валиком.

"Слегка отодвинув обои в сторону, я наношу клей на стену и сразу хорошо его размазываю. Затем прижимаю полотно обратно и прохожусь по всей поверхности специальным валиком для швов", - рассказал он.

Смотрите видео о том, как устранить вздутия на обоях:

Во время прижимания часть клея может выступить из-под края. Избавиться от излишка следует немедленно, пока он не высох на лицевой стороне.

"Его следует немедленно удалить влажной салфеткой, чтобы он не прилип к обоям. Обычно клей легко снимается, поэтому в итоге не останется никаких следов", - подчеркнул автор видео.

Как подклеить обои посередине стены

Метод с использованием тубного клея для швов отлично работает не только на стыках у потолка или плинтуса, но и на любом участке полотна, где нет открытого края.

"Это так же хорошо работает в любом месте посередине стены. Просто с помощью шпателя проверьте, насколько под обои попал воздух, нанесите немного клея для швов и снова разгладьте это место", - подытожил автор YouTube-канала Smart Fox.

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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