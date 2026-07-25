Как отмыть духовку от нагара без химии — будет как новая всего за 35 минут

Для очистки духовки совсем не понадобятся дорогие средства.

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Лучшее домашнее средство для очистки духовки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Чем можно отмыть многолетний нагар в духовке

Как без лишних усилий отчистить духовку до блеска

Сильный нагар в духовке не всегда означает, что придется покупать дорогие средства для его удаления. Для очистки духовки можно воспользоваться домашним средством из простых компонентов.

Главред узнал, что автор YouTube-канала "Точка Зрения 360⁰" рассказал, как приготовить это чудо-средство и как правильно его наносить, чтобы духовка сияла от чистоты.

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Как приготовить пасту для очистки духовки

Для приготовления чистящей пасты понадобятся всего три основных ингредиента: 100 граммов соды, 3 столовые ложки моющего средства, перекись водорода.

"Если у вас нагар свежий, ему неделю, может две, то можно взять просто обычную пищевую соду. Если у вас нагар, которому уже неизвестно сколько лет, то лучше брать, друзья, кальцинированную соду", - подчеркнул автор.

Соду смешиваем с моющим средством и постепенно доливаем в смесь перекись водорода. После смешивания пасту рекомендуется ненадолго оставить, чтобы компоненты начали взаимодействовать между собой.

Пока паста настаивается, можно приготовить домашний спрей для завершающего этапа очистки.

Для этого понадобятся:

1 столовая ложка лимонной кислоты

1 столовая ложка соли

1 стакан теплой воды

Все компоненты нужно тщательно перемешать до полного растворения, после чего перелить жидкость в бутылку с распылителем.

Как правильно наносить пасту на духовку

Перед нанесением средства автор советует удалить всю крупную грязь и остатки мусора. Также важно предварительно прогреть духовку примерно 5 минут.

Далее наносим пасту на загрязнённые участки духовки, накрываем всё пищевой плёнкой и ждём 20–30 минут. По истечении отведенного времени достаточно будет протереть духовку губкой, смоченной в тёплой воде.

В качестве последнего этапа нужно распылить спрей на поверхности внутри духовки и вытереть всё насухо тряпкой.

Смотрите видео о том, как отмыть духовку:

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Об источнике: Точка Зрения 360⁰ "Точка Зрения 360⁰" - YouTube-канал с видео об интересных идеях для дома, ремонте своими руками, полезных советах. Автор также делится лайфхаками, которые упрощают жизнь.

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