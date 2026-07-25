Цветы гортензии стали зелеными: в чем причина и что с этим делать

Специалисты по декоративным растениям развеяли главные мифы о позеленении соцветий гортензии и рассказали, как продлить их яркость.

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Почему у гортензии зеленые цветы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие сорта гортензии изначально цветут зелеными

Почему цветы гортензии со временем зеленеют

Влияет ли кислотность почвы на зеленый оттенок

Как продлить яркую окраску соцветий

Гортензии - одни из самых красивых летних декоративных растений. Они славятся своими крупными шаровидными или метельчатыми соцветиями насыщенных оттенков - голубого, розового, сиреневого и белого. Эти кустарники украшают сад с начала лета до осени, а их роскошные цветы прекрасно подходят для букетов.

Период цветения у гортензий довольно продолжительный, но со временем яркие оттенки постепенно сменяются на более приглушённые. Некоторые популярные сорта способны даже менять окраску с голубой на розовую и обратно в зависимости от кислотности почвы. Однако иногда садоводы замечают, что соцветия начинают зеленеть. Если это происходит в конце цветения, причин для беспокойства нет. Но преждевременное появление зелёного оттенка может быть признаком того, что растение испытывает стресс.

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Главред разобрался, что делать, если цветы гортензии позеленели.

Почему гортензия стала зеленой

Позеленение цветов гортензии в большинстве случаев является абсолютно естественным процессом, связанным со старением соцветия, а не сигналом тревоги для садовода, пишет Martha Stewart.

По словам основательницы питомника Rising Iris Farm Рэйчел Кемери, яркая часть соцветия гортензии - это не лепестки, а видоизмененные листья, чашелистики, которые содержат хлорофилл так же, как и обычная листва.

"Пока цветок только распускается, голубые, розовые или белые пигменты полностью перекрывают зеленый цвет. Но по мере старения соцветия содержание хлорофилла становится заметнее, и чашелистики постепенно приобретают зеленый оттенок", - объяснила Кемери.

Иногда зеленоватый оттенок соцветий не связан ни со старением, ни с проблемами растения, а является особенностью конкретного сорта. Кемери отмечает, что метельчатая гортензия сорта Limelight раскрывается нежными бело-зелеными соцветиями, а древовидные сорта вроде Annabelle сначала имеют зеленоватый оттенок и лишь затем становятся белыми - именно так, как было задумано селекционерами.

Иная ситуация складывается, когда потеря яркой окраски вызвана внешними факторами, ослабляющими растение. Мастер-садовод Эмили Скотт связывает такие случаи с вредителями и заболеваниями.

По ее словам, тля, цикадки, паутинные клещи и грибковые инфекции лишают гортензию способности поддерживать насыщенную окраску цветков, из-за чего соцветия могут приобретать зеленоватый оттенок.

Мифы о кислотности почвы и солнце

Многие садоводы ошибочно связывают позеленение с изменением кислотности почвы, однако эта версия не подтверждается специалистами. По словам Кемери, уровень pH влияет только на оттенки крупнолистных и горных гортензий, регулируя усвоение алюминия - в кислой почве такие сорта становятся голубыми, а в щелочной - розовыми, но кислотность никак не может сделать цветы зелеными. При этом белые и метельчатые сорта вообще не реагируют изменением окраски на уровень pH.

Схожее заблуждение касается влияния солнечного света на цвет соцветий.

"Жара и яркое солнце не делают цветы зелеными", - объяснила Кемери.

Если растение страдает от высокой температуры или засухи, края лепестков обычно подсыхают и становятся коричневыми и ломкими, тогда как зеленый оттенок появляется исключительно из-за возраста цветка или особенностей сорта.

Почему гортензии становятся зелеными / Инфографика: Главред

Как продлить период, когда соцветия остаются максимально яркими

Полностью остановить естественное старение соцветий невозможно, однако регулярный обильный полив, мульчирование почвы и выбор места с утренним солнцем и полуденной тенью помогают продлить яркость цветения.

1. Обеспечьте правильный уход.

Хотя изменить естественный цикл растения нельзя, грамотный уход помогает сохранить насыщенную окраску цветков значительно дольше.

Гортензии очень любят влагу. Недостаток воды ускоряет увядание соцветий, поэтому особенно важно регулярно и обильно поливать кусты в жаркую погоду.

Для крупнолистных гортензий лучше выбирать место, где утром есть солнце, а после полудня - лёгкая тень. Кроме того, слой мульчи помогает удерживать влагу в почве, благодаря чему цветение остаётся более продолжительным и ярким.

2. Своевременно боритесь с вредителями и болезнями.

Регулярно осматривайте кусты, чтобы вовремя заметить признаки появления вредителей или заболеваний.

При первых симптомах помогут обработки органическим маслом нима или подходящими фунгицидами. После обработки продолжайте наблюдать за растением - это позволит сохранить его здоровье и красивую окраску соцветий.

3. Следите за содержанием микроэлементов.

Если розовые или голубые гортензии начинают зеленеть раньше времени, причиной может быть недостаток некоторых микроэлементов.

В таких случаях полезно восполнить запасы железа и магния, которые помогают растению сохранять яркие пигменты. Рекомендуется предварительно провести анализ почвы, чтобы определить, каких именно элементов не хватает, и подобрать подкормки с учётом особенностей конкретного сорта гортензии.

Смотрите видео - Почему цветы гортензии становятся зелеными:

Ранее Главред писал: если гортензии не хотят расти, болеют, чахнут, желтеют или вовсе отказываются цвести, им нужна "скорая помощь". Лимонная кислота спасет цветок.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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