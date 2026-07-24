Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Читайте в материале:
- Зачем натирать сантехнику маслом
- Как правильно применять этот лайфхак
- Почему налет будет появляться медленнее
Поддерживать сантехнику в чистоте можно не только с помощью дорогих чистящих средств. Иногда для этого достаточно простого домашнего способа, который помогает дольше сохранять поверхности чистыми и замедлить появление известкового налета. Главред расскажет об этом подробнее.
Как сообщает УНИАН, обычное подсолнечное масло способно создавать на поверхности сантехники тонкую водоотталкивающую пленку. Благодаря этому грязь и минеральные отложения накапливаются медленнее, а необходимость в частой уборке уменьшается.
Как правильно использовать масло для сантехники
Чтобы этот способ был эффективным и не оставлял жирных следов, важно соблюдать несколько простых шагов.
Сначала очистите поверхность
Перед нанесением масла сантехнику нужно тщательно вымыть и полностью высушить.
Нанесите несколько капель масла
Смочите ватный диск или мягкую салфетку несколькими каплями подсолнечного масла и равномерно протрите сухую поверхность раковины, ванны или унитаза.
Удалите излишки
После обработки обязательно отполируйте поверхность сухой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки масла.
Видео о том, как быстро отмыть раковину от жира и желтого налета, можно посмотреть здесь:
Как часто повторять процедуру
Главное правило - использовать минимальное количество масла. Слишком толстый слой может сделать поверхность скользкой и притягивать пыль.
Повторять такую обработку рекомендуется примерно раз в две недели.
По желанию вместо подсолнечного масла можно использовать кокосовое масло или добавить несколько капель эфирного масла - например, лимона, лаванды или хвои. Это не только поможет поддерживать чистоту, но и оставит в ванной комнате приятный аромат.
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Об источнике: УНИАН
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