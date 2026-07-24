Зачем протирать ванну и раковину маслом: простой лайфхак для хозяек

Известковый налет на сантехнике будет появляться медленнее, если воспользоваться простым домашним способом. Зачем наносить несколько капель масла после уборки.

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Зачем натирать сантехнику маслом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Зачем натирать сантехнику маслом

Как правильно применять этот лайфхак

Почему налет будет появляться медленнее

Поддерживать сантехнику в чистоте можно не только с помощью дорогих чистящих средств. Иногда для этого достаточно простого домашнего способа, который помогает дольше сохранять поверхности чистыми и замедлить появление известкового налета. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает УНИАН, обычное подсолнечное масло способно создавать на поверхности сантехники тонкую водоотталкивающую пленку. Благодаря этому грязь и минеральные отложения накапливаются медленнее, а необходимость в частой уборке уменьшается.

Как правильно использовать масло для сантехники

Чтобы этот способ был эффективным и не оставлял жирных следов, важно соблюдать несколько простых шагов.

Сначала очистите поверхность

Перед нанесением масла сантехнику нужно тщательно вымыть и полностью высушить.

Нанесите несколько капель масла

Смочите ватный диск или мягкую салфетку несколькими каплями подсолнечного масла и равномерно протрите сухую поверхность раковины, ванны или унитаза.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Удалите излишки

После обработки обязательно отполируйте поверхность сухой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки масла.

Видео о том, как быстро отмыть раковину от жира и желтого налета, можно посмотреть здесь:

Как часто повторять процедуру

Главное правило - использовать минимальное количество масла. Слишком толстый слой может сделать поверхность скользкой и притягивать пыль.

Повторять такую обработку рекомендуется примерно раз в две недели.

По желанию вместо подсолнечного масла можно использовать кокосовое масло или добавить несколько капель эфирного масла - например, лимона, лаванды или хвои. Это не только поможет поддерживать чистоту, но и оставит в ванной комнате приятный аромат.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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