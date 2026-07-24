Известковый налет на лейке душа исчезнет за 10 минут: понадобится одно средство

Женщина показала способ, как очистить душевую лейку от известкового налета без использования агрессивных средств.

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Чем помыть душевую лейку / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как удалить накипь с душевой лейки

Почему уксус безопасен для металла

Душевая лейка часто покрывается известковым налетом не только снаружи, но и внутри. Именно из-за этого она начинает плохо работать, а поток воды уменьшается в разы.

Главред решил разобраться, как быстро почистить душевую лейку без агрессивной химии.

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Почему на душевой лейке появляется известковый налет

Известковый налет появляется из-за жесткой воды с растворенными минералами кальция и магния. Когда вода нагревается или испаряется, на поверхности остается меловой осадок. Чаще всего он оседает на кранах, трубах и душевых лейках, пишет express.co.uk.

Чем можно удалить известковый налет

Известковый налет на душевой лейке можно удалить без агрессивной химии и лимонной кислоты - достаточно замочить ее на 10 минут в простой смеси из подручных ингредиентов. Об этом в TikTok рассказала автор блога о домашнем быте Люси Калис.

"Я не чистила эту душевую лейку с тех пор, как мы вернулись сюда 5 месяцев назад, и дело дошло до того, что вода вытекает из нее во всех направлениях, что всегда является явным признаком того, что ее нужно почистить", - рассказала она.

Вместо специальных средств для удаления накипи автор выбрала обычный кухонный ингредиент, разбавленный водой.

"Единственное, что я использовала для очистки душевой лейки, - это смесь уксуса и воды. Я оставила ее примерно на 10 минут, пока чистила, уксус действительно хорошо удаляет известковый налет, которого на этой душевой лейке было много", - отметила Калис.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Почему уксус растворяет известковый налет

Действие уксуса объясняется химическим составом раствора. Уксусная кислота безопасно расщепляет щелочные минеральные отложения карбоната кальция, поэтому этот метод обходится значительно дешевле, чем агрессивные бытовые химикаты.

При этом уксус не повреждает металл и бережно воздействует на большинство бытовой техники. Для обработки лейки достаточно наполнить прочный полиэтиленовый пакет раствором, плотно закрепить его на кронштейне душа так, чтобы лейка полностью погрузилась в жидкость, и оставить на необходимое время, прежде чем снять пакет и протереть поверхность.

Как быстро очистить душевую лейку – видео:

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